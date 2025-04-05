4月5日 四旬期第四周星期六

耶肋米亚先知书 11:18-20 圣咏 7:2-3,9-10,11-12 若望福音 7:40-53

耶稣的生命是人的光，「光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过他」（若1:5）。除非人接受祂，否则的话，也不能「成为天主的子女」（若1:12）。尼苛德摩和耶稣三次接触，使他看见光，并成为光。

第一次，尼苛德摩拜见耶稣，是在晚上。他从黑暗走向了光明，从法律进入了恩宠。那一夜，他怀著信德和耶稣讨论了重生的话题。因著耶稣的光照，他开放自己，接受了圣神的洗礼。

第二次，尼苛德摩见证耶稣，是在公议会中。宗教领袖派了差役，去捉拿耶稣，但他们被耶稣的话感动了。他们之间，遂起了纷争。尼苛德摩怀著爱德，为耶稣发声：「如果不先听取人的口供，和查明他所做的事，难道我们的法律就许定他的罪么？」（若7:51）。

第三次，尼苛德摩埋葬耶稣，是在希望中。他和阿黎玛特雅人若瑟，怀著对永生的希望，埋葬了耶稣。他不仅从黑暗走向了光明，也从死亡走向了永生。耶稣的死，复活了他的生命。

耶稣，复活的主，祢照耀坐在黑暗中的人，拯救陷于死亡中的人，求祢也怜悯我。

内容来源取自《和平月刊》

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