通过艺术和信仰的符号讲述禧年

罗马圣母升天大学举办新书发布会，介绍帕拉亚神父汇整的新书《禧年：图像与符号》。本书集结了多位作者的省思，旨在通过信仰、艺术与文化的对话来讲述圣年。

（梵蒂冈新闻网）圣年不应该只被看作是信仰的经验，更要视之为通过宗教、艺术、哲学和文化的观点来省思的良机。圣保禄出版社发行的新书《禧年：图像与符号》阐述了这一要点。本书由罗马圣母升天大学教授、神学家帕拉亚（Giovanni Emidio Palaia）神父汇整而成，书中的23个篇章由神学、哲学、艺术、文化和灵修等领域的多位知名人士提笔撰写，其中包括门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机、拉瓦西（Gianfranco Ravasi）枢机、塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机、甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机、作家布鲁克（Edith Bruck）女士、教授贝罗（Angela Ales Bello）女士，以及维加诺（Dario Edoardo Viganò）蒙席。

也将美送给生活黯淡无光的人

新书发布会于4月8日上午在罗马圣母升天大学举行。帕拉亚神父解释道，「这本书要为新的文集、工作小组和编辑委员会揭开序幕，这一切正是在这禧年内展开，要取名为『圣母学、人、艺术、城市、文化与健康』。它要成为一种汇集不同视野的目光，这所有不同的视野都源自于圣母注视我们的目光」。

贯穿多个主题的共通点是海纳百川的美。它起源于《罗马观察报》的月刊《街头观察报》之友的项目。帕拉亚神父表示，「美必须面向所有的人，包括最脆弱的人。作为《街头观察报》的团队成员，我们多次组织参观梵蒂冈博物馆这种蕴含富饶的美的地方，让处境复杂的人有机会在博物馆或圣堂珍藏的杰作之间，沉浸在纯粹的美当中几个小时的时间」。

在罗马街头讲述禧年的符号

本书也讲述了漫步在永城罗马时遇见的所有禧年符号。帕拉亚神父阐明，「自古以来，朝圣者们因为禧年来到罗马，目的是在伯多禄和保禄宗徒的记忆之上祈祷，也就是在奥斯提安塞路（Via Ostiense）和梵蒂冈山丘这里。我们想想在这些地方的圣堂、小圣像龛和十字架之间能找到多少符号，它们看似是随意摆设的，其实却引领路人祈祷的道路。再者，怎么能不提到在罗马大街小巷的众多圣母像！这本书蕴藏著圣母的心，在我们大家作为希望朝圣者的这段期间，明确指向上主之母、希望之母」。

催促对话的禧年

罗马圣母升天大学校长博尼尼（Francesco Bonini）在活动上发表了开幕致词。出席的还有圣座传播部编辑部门主任托尔涅利（Andrea Tornielli），他强调「禧年催促对话，在表达自由中要让目光超越自我，谈论真正的传播、怜悯，并且让他人而非自己当主角」。

教宗梵蒂冈城国荣休代理主教科马斯特里（Angelo Comastri）枢机也在会上发言。他引述加尔各答德肋撒修女的思想，重申「在禧年期间要将圣母玛利亚放在中心，效法她承行上主旨意的榜样。在这圣年内，上主渴望对我们每个人的内心说话，我们应当以圣母的方式回应上主」。

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