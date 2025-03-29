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圣言会在罗马宗座额我略大学举行国际学术研讨会
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圣言会会士、神学家贝文斯
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圣言会现任总会长里贝罗神父
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教宗方济各擢升的圣言会枢机：涅梅特和菊地功
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圣福若瑟神父
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圣言会在罗马举行学术研讨会，纪念创会150周年

3月27日至3月29日，纪念圣言会创会150周年的国际学术研讨会在罗马举行，与会者就“治愈创伤”、“后现代主义的挑战”、“从文化中学习”、“从非基督信仰宗教中受到启发”四个方面展开讨论，深入探讨当今世界的“天主的使命”。

（梵蒂冈新闻网）神学家、传教士、社会活动家和学者近日齐聚罗马，参加纪念圣言会创会150周年的国际学术研讨会。会议于3月27日至3月29日在罗马宗座额我略大学举行，主题聚焦于当今世界的“天主的使命”（Missio Dei）。

1875年，德国的神父杨生（Arnold Jansen）创立了圣言会，如今该修会拥有近6千名会士，他们活跃在79个不同的国家。

当今世界的天主的使命

来自美国的圣言会会士、神学家贝文斯（Stephen Bevans）神父在会上做了主题演讲，他解释道，此次会议的目标是“理解当今时代的使命，以及我们如何向前迈进”。

为此，会议特别研讨了“天主的使命”的四个方面：“治愈创伤”、“后现代主义的挑战”、“从文化中学习”、“从非基督信仰宗教中受到启发”。在谈到最后一个方面时，贝文斯神父强调“天主的工作总是不断超越教会的范围”，祂在所有人中间工作。

贝文斯说，虽然天主以一个特有的方式临在于基督信仰传统中，但“其他的宗教可以帮助我们更好地理解自己的信仰，在同他们的对话中，我们能够对基督信仰获得更深刻的认识”。

治愈受伤的世界

除了圣言会士和天主教神学家之外，会议上发言者还有来自政界和社会活动领域的人士，其中包括菲律宾前参议员德利马 (Leila de Lima)和来自加纳的方济各会会士、社区组织者布莱 (Joseph Kwame Blay)。

“作为圣言会士，我们活跃在社会的许多不同领域”，圣言会大众传播总协调人内马（Kasmir Nema）神父向本新闻网讲述道，“我们希望本次会议能够体现这一点”。他继续谈到，圣言会的各种使徒服务工作之所以能够紧密相连，是在于“我们与边缘人群、处境困难的人一起工作”。

内马神父说：“在这些背景下，我们应成为治愈者。因为耶稣是一个伟大的治愈者，而我们作为天主圣言的追随者，我们希望继续履行治愈的使命”。

国际性传教团体圣言会

圣言会是个国际性的传教修会，其宗旨在于服务教会。尽管其活动和工作方式有所不同，但其终极目标都是在襄助教会完成福传使命。会祖圣杨生神父还创立了两个女修会团体，一是圣神婢女传教会，另外是度默观生活的圣神婢女永祷会。

圣言会士在中国

圣杨生神父于1879年向中国派遣首批传教士：安治泰（Johann Baptist von Anzer）神父和圣福若瑟（Josef Freinademetz）神父。1886年，良十三世教宗任命安治泰神父为山东南境代牧教区主教，使其成为山东兖州教区的首任主教。

圣福若瑟神父与安治泰神父于1879年抵达香港，并开始学习语言，在西贡盐田仔服务，与米兰外方传教会的神父们一起从事福传工作。1880年，安治泰神父率先前往山东；1881年，圣福若瑟神父抵达山东南部阳谷县的坡里庄，随即在鲁南地区展开福传工作。他在鲁南地区传教27年，直到去世升天。福若瑟神父来到山东后，不辞辛苦，克尽职守，穿中式的长袍马褂，留著辫子，食用中国乡村的简单食物，全靠双腿步行，在27年内，走遍了面积7万多平方公里、人口接近一千万的鲁南地区，他热切地宣讲福音、探访群众、施行圣事，最终使鲁南地区天主教团体的人数从阳谷县坡里庄仅有的158人扩展至20万人，因而被誉为“鲁南地区传教之父”。

福神父说：“爱是唯一人人能懂得的语言”。他在家信中写道：“我愿在天堂仍是中国人，我愿为中国人死一千次，我没有其它的心愿，只希望我的尸骨埋在中国同胞中间。”福若瑟的同会弟兄、兖州教区的第二任主教韩宁镐（Augustin Henninghaus）主教说：“爱是福神父成功的秘诀，爱产生爱。”1908年1月28日，56岁的福若瑟神父因服侍伤寒病者受到感染，在济宁城北的戴家庄圣言会会院蒙主恩召，回归天乡。2003年10月5日，福若瑟神父同会祖杨生神父被若望保禄二世教宗册封为圣人。

庇护十二世教宗擢升远东第一位枢机

1946年2月18日，庇护十二世教宗擢升山东青岛教区主教圣言会会士田耕莘为枢机，并任命其为北京总主教区总主教，使其成为中国的首位枢机，也是远东国家的第一位枢机。

时隔近八十年之后，教宗方济各于2024年12月8日擢升两位圣言会会士为枢机，他们分别是：天主教国际明爱会主席、日本东京总教区菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）总主教；塞尔维亚贝尔格莱德－斯梅代雷沃总教区涅梅特（Ladislav Niemet）总主教。

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2025 Mar 29, 16:32
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