《敢于梦想，梦想成真》一本励志的书：印度修女诠释希望

母佑会的德肋撒·若瑟修女曾写下一本书，旨在鼓励人们怀抱远大梦想。二十多年后，这部作品荣获了文学大奖，而这份殊荣让她深刻意识到：天主眷顾每一粒在希望中播下的种子。

奥科特(Jecinter Antoinette Okoth, FSSA) 修女

伟大的作品并不总能立即获得认可，但它们的影响深远持久。在励志书《敢于梦想，梦想成真，美好人生的35个秘诀》问世二十多年后，母佑会（FMA）的德肋撒·若瑟（Teresa Joseph）修女终于荣获一项享有盛誉的奖项。修女著作的获奖显示了真正的灵感得到了时间的印证。

在印度，当母佑会孟买省会的这位修女在书中写下最初的文字时，她从未想过自己的话语会悄然滋润众多人们的心灵，为他们带去鼓舞、希望和人生目标，更未曾料及的是最终还赢得广泛的认可。

这本书最初于2004年由印度圣保禄出版社出版，并于2025年1月31日荣获2025年金书奖（Golden Book Award）。该奖项由“Wings”国际出版社（Wings Publication International）设立，归类于“人格与人际关系成长”类别。

德肋撒修女在接受《梵蒂冈新闻网》采访时表示：“我将这一奖项视为天主对我的一次惊奇造访，这是祂无条件之爱的标记。我感受到，这正是祂在合适的时机使万物变得美好的方式，我愿意让天主以祂的时刻与方式在我身上工作”。

这位印度籍修女补充道，“在生命的学校里，我学会了等待之美。经历人生的浮沉起落、悲欢离合、人际往来与深情厚谊，我深信：在天主认为合适的时机，祂会使万物变得美好”。

修女曾就读于罗马宗座额我略大学，当收到颁奖委员会的邮件通知时，她惊讶不已。通知中写道，“我们非常高兴地宣布，您的著作荣获2025年度享有盛誉的金书奖！这一成就充分体现了您卓越的叙述能力、倾注的心血，以及您的文字对读者所产生的深远影响”。

修女郑重地说道：“这让我深感意外，坦白地说，我从未预料到。今天，我想对那些寻求我帮助的人说：要怀有耐心，学会等待，并且永远不要打破天主的节奏”。

多语种出版，销量突破 25,000 册

根据德肋撒修女的说法，她写作的回报表现在不同的方面。这本书现已推出第十版，深深影响了全球读者的心灵与思想。书中传递了关于自信、自爱、乐观、宽恕和友谊等主题的深刻而有力的信息，并提供了切实可行的建议，帮助人们改善生活。

《敢于梦想，梦想成真》一书已被翻译成多种语言，包括盲文版英语、马拉地语、印地语和卡西语，累计销量已突破 25,000 册。

德肋撒修女的书籍成功不仅体现在销量和荣誉奖项上，更在于它与读者之间建立的深厚联系，并带来了希望。这本书不仅是畅销书，更是一个启发人心的一盏灯，让人们在书页中看到特别的努力与收获。”她表示：“我也意识到，许多读者都很喜欢这本书。”

“年轻人启发了我的写作”

对德肋撒修女而言，《敢于梦想，梦想成真》的灵感火花来自一个通常不被关注的群体：即年轻人。观察他们的奋斗，以及当代青年在现实世界中所面临的独特挑战，成为她写作的动力源泉，最终孕育出这本令无数读者著迷的作品。

德肋撒修女回忆起自己在罗马求学的时光，仍清晰记得教授们曾对她说：“要么发表出去，要么丢掉它。”

修女坦言：“我的小小经历让我明白，许多人缺乏勇气，容易放弃，不知该何去何从。所以，当他们阅读书中收录的‘如何实现期望’的35条建议后，我听到他们表示，相信自己能够达成所期待的目标，脸上洋溢著灿烂的笑容，仿佛振翅高飞。而这正是让我感到欣慰的地方”。

万物皆有时

德肋撒修女相信，事事有定时，而她迟来的文学奖正是对此最好的印证。修女表示，“希望”是这本书的核心主题，而她注意到，这一奖项恰逢在2025年希望禧年获得，这并非偶然。“每个人都明白希望的意义。它深藏在人们的心中，如同对美好事物实现的渴望与期待”。

德肋撒修女最后总结道，“我亲眼目睹，也有人与我分享，这本书正在他们内心引发改变”。“相信我，万事皆有定时。今年是恩宠之年，《敢于梦想，梦想成真》一书已绽放出耀眼的光芒，甚至赢得了奖项”。

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