加纳玫瑰圣母会修女为患病的妇女和孕妇提供医疗援助

在加纳的阿曼夸克罗姆，许多女性因担心高昂的医疗费用选择在家分娩。为了回应贫困群体的需求，玫瑰圣母传教女修会为当地患病的妇女和孕妇提供医疗援助与支持。

卢姆·乔(Sylvie Lum Cho，MSHR)修女

阿曼夸克罗姆玫瑰圣母医疗中心位于加纳东科克罗姆宗座代牧区，致力于为贫困者、被忽视者和边缘群体提供医疗服务与支持。

该中心由玫瑰圣母传教修女会（MSHR）管理，一直以来是该地区许多村民的希望的救助，不仅如此，人们确信这里优质的医疗服务，并且知道无论能否支付，都能得到帮助。

阿曼夸克罗姆与阿夫拉姆平原的其他地区一样，贫困率极高。由于经济困难，许多病人因无力承担专科医院的治疗费用而在家中离世。

一些孕妇因担心医疗费用，宁愿选择在家分娩。许多孕妇在出现并发症后被匆忙用摩托车送往医疗中心，而摩托车是当地主要的交通工具。由于道路状况恶劣，一些人不敢冒险行驶在坑洼不平的道路上，担心不仅会失去孕妇腹中的胎儿，甚至担心失掉孕妇的性命。

当地居民还面临缺水问题，整个阿曼夸克罗姆这样的大型社区仅有两口水井可供使用。该地区缺乏卫生设施，导致严重的公共卫生和环境问题。此外，阿曼夸克罗姆没有市场，居民们不得不前往约11.2公里外的另一座城市——东科克罗姆采购生活必需品。

玫瑰圣母传教修女会的贡献

玫瑰圣母传教修女会的修女们，为了更接近她们所服务的人，离开了东科克罗姆会院的舒适环境，迁居到了玫瑰圣母医疗中心原本供护士使用的旧宿舍。在那里，她们不仅奔走于病患之间，还承担著中心的日常管理工作。

除了提供常规的医疗服务，修女们还通过撰写项目申请，寻求资金支持，这为医疗中心的发展贡献良多。自2016年修女们接管以来，这座原仅有两座简陋建筑的医疗中心实现了显著的成长和扩展。

最初响应阿曼夸克罗姆贫苦群众呼声的是玫瑰圣母传教修女会的两位先驱，医生露丝·法伦（Rose Farren）修女和助产士恩凯奇·奥拉埃博西·卡罗琳（Nkechi Oraebosi Caroline），后来，她们得到了护士助产士塞西莉亚·迪克（Cecilia Dike）修女的鼎力协助。

2020年新建的综合门诊部（OPD）设有药房、实验室、放射科、注射室及男科病房，这标志著一次显著的发展。三年后，现代化的产科病房和卫生设施也投入了使用。这些变化进一步推动了医疗服务的改善。

自2016年起，医疗中心的员工从2人增至目前的42人，其中包括3名助产士。平均每周约有105名患者就诊，其中约25人接受产科服务。以上所有的发展得益于修女们的不懈努力以及与捐赠者的合作。

除了医疗中心的工作外，玫瑰圣母修女会的修女们还定期在阿曼夸克罗姆的其他社区和学校开展关于健康及其他相关问题的宣传活动。她们还为人们组织免费的健康筛查，包括生命体征检查、血糖检测、实验室检查以及眼睛和牙齿筛查。

来自当地教会、社区及地方卫生医疗部门的支持

当地教会的领导人对修女们在阿曼夸克罗姆的工作给予了极大的鼓励和支持。地方领导人也不例外。尽管他们没有经济能力来支持修女们，但他们对社区因修女们的努力而产生的变化表示喜悦和满足。

恩凯奇修女指出，“尽管人们贫穷，但地方领导人始终与我们同在。无论我们做什么，他们都会告诉我们叫他们。当我们叫他们时，他们便会召集他们的人来一起工作”。与负责机构达成协议的健康保险也是非常有益的。

恩凯奇修女见证，重要的是“医疗中心在很大程度上依靠天主的眷顾和善心人士的支持”而存在及不断发展。她分享了自己的信念：“你投身于使命就好了，使命之主会成就一切。”

法伦修女坚定地说，“如果我们坚守当初在阿曼夸开始时的信念，我们就永不匮乏”。

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