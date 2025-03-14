在美墨边境为移民服务的圣嘉禄传教会的保莱蒂修女

保莱蒂修女是圣母升天中心负责人，该机构位于墨西哥蒂华纳，与美国接壤，致力于为女性和儿童移民提供援助。修女向梵蒂冈新闻表示，“在人们中间需要筑起高强要到何时？”自特朗普总统发布行政驱逐令以来，局势愈发严峻。

罗伯托·帕利亚隆加（Roberto Paglialonga）

传教修女会的神恩自始便扎根于“边境地带”。这是一种深植于对他人关爱的传教使命，自修会创立以来，始终投身于对移民和难民的关怀。它在世界的边缘地带生根发芽，在那些有人亟需接纳、保护、解救和照顾的地方，因为他们正逃离战争、饥饿、暴力、迫害或不稳定的生活。

对于圣嘉禄（Carlo Borromeo）传教修女会，即斯卡拉布里尼修女会的修女们而言，迁徙者不再只是被关注的人物或照顾的“对象”，而是需要陪伴、同行的“主体”，唯有如此，他们的发展才能真正实现全面整合。

蒂华纳圣母升天中心

如今，她们最重要的边界服务站之一是蒂华纳（Tijuana），这是一条分隔墨西哥与美国的热线。由于特朗普发布行政令，决定驱逐所有在美国境内的非法移民，蒂华纳再次成为国际政治舞台的焦点。

阿尔贝蒂娜·保莱蒂(Albertina Pauletti)修女向梵蒂冈媒体表示：“现在，这个问题已经成为每日新闻的焦点。但我们早已扎根在这片边境地区，至今已有30年，而我个人在此服务了五年。”她在墨西哥下加利福尼亚州的蒂华纳市，一座与圣地亚哥仅隔著所谓“耻辱之墙”的城市，负责圣母升天中心。该中心旨在“为身处困境的女性移民和难民、独身女性或携带子女的母亲提供援助”。目前，在蒂华纳的这个中心，有三位修女在此服务，并有多名心理、医疗及社会援助领域的专业人员和志愿者共同协作。该服务中心于2024年12月荣获“国际志愿服务奖”

“通常，来到我们这里的人中，约80%是墨西哥女性。她们大多是为了逃离有组织犯罪的暴力，摆脱家庭的极度困顿，或逃离丈夫或亲属的虐待。其他一些人则来自危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和委内瑞拉等国。她们大约停留两周，最多两个月，主要目的是获得庇护申请的预约。当前不稳定的局势，为犯罪分子和剥削者提供了可乘之机。”

“我们希望每一位来到这里的人，都能意识到自身的尊严与价值”

在圣母升天中心，移民女性可以获得全方位的援助，从行政支持（如填写文件）到心理辅导。几乎所有来到这里的人都极其脆弱，他们的经历令人心碎，例如：孩子们目睹母亲被父亲殴打，或父亲被罪犯杀害，甚至遭受亲属，甚至自己父母的侵害。

此外，中心还提供育儿支持，帮助她们建立母子关系。这一现实令人痛心，许多母亲与孩子之间缺乏情感纽带。许多孩子整日被丢在智能手机萤幕前，而母亲则为生计奔波。同时，中心也提供灵性上的指引。

“我们不给他们加入天主教的压力’”，保莱蒂修女在电话那端微笑著说道，“不过，我们看到，她们每个人都在某种程度上寻求生命的意义，渴望明白天主对她们人生的期许。归根结底，人皆渴望被爱，也希望知晓自己来到世上的目标。在这里，我们希望她们能够真正意识到自身的尊严与价值。”

修女们制定了严格且明确的规章制度，凡不遵守者，将被要求离开。每个人都需参与家务管理、清扫或厨房工作。所有人皆无偿受助，同时也应无偿回馈团体。

特朗普的行政令与 “驱逐”移民

目前，该中心仅收容了18名移民，而其可容纳近90人。实际上，墨西哥政府已在规划建设一座可容纳多达2600人的安置中心，用于接收被美国遣返的移民。在这里，这些人在接受数日援助后，必须返回原籍地。政府声称只对墨西哥人负责，但实际上其中似乎还有来自其他国家的移民。

特朗普的一项行政令带来了沉重打击，该法令取消了对许多非政府组织和机构的人道主义补助，并暂停了它们未来三个月的运作。“结果是，我们无法再获得这些非政府组织的支持。”阿尔贝蒂娜修女说道：“我不禁自问，眼下移民问题已成为全球热议的话题，我们到底还要筑起高墙到何时？我们的创始人曾说过：对移民而言，祖国就是那片能给予他们立足之本和生活保障的土地。”

服务移民的斯卡拉布里尼修女会

斯卡拉布里尼修女会自1895年由意大利科莫人斯卡拉布里尼（Giovanni Battista Scalabrini）创立以来，她们始终在不同地区，尤其是拉丁美洲，建立了众多扎根当地的机构，并不断拓展足迹。如今，修女会在27个国家设有111个传教点，拥有400余名修女。

“对我们来说，工作与祈祷是同一件事。”阿尔贝蒂娜修女总结道。“祈祷与工作（Ora et labora）”，正如圣本笃1500年前所倡导的那样，而今这一精神仍然鲜活，在那些受伤、苦痛并期盼希望之光的人们中得以践行。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html