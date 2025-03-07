20年前，多萝西修女在巴西遇害

二十年前的2月12日，多萝西·斯坦修女遭到杀害。本文回顾了她的生平事迹。

卡罗伊·科勒（Károly Koller）

多萝西·斯坦（Dorothy Stang）修女来自美国，几十年来一直在亚马逊地区致力反对森林砍伐，并为小农和工人的权利而奋斗。因此，她被卷入了利益冲突，并多次受到威胁。2005年2月12日，73岁的多萝西修女死于一名杀手枪下。她去世时手中紧握《圣经》。

简·德怀尔（Jane Dwyer）修女确认道：“多萝西修女的口袋里总是装满了种子。如今，无论我走到哪里，总能听到人们说：‘这棵可可树是我从多萝西那里得到的’，‘这棵棕榈树是多萝西的’。穷人们一直把她铭记在心。”德怀尔曾在亚马逊地区与多萝西修女并肩工作多年，如今已84岁，仍在继续她毕生的事业。

装满种子的口袋

两位修女的同会姊妹卡蒂娅·韦伯斯特（Kátia Webster）也在口袋里装满种子。

她认为，多萝西修女的一生，除了对人的关爱，还贯穿著对大自然的热爱。“保护大自然，与万物相连——这正是她灵性生活的核心。当我们开垦土地，收获之后，土地应当比从前更加肥沃。”

1966年，35岁的多萝西修女来到巴西，投身于为人和大自然服务的工作。最初，这位拿慕尔圣母修女会的美国修女在亚马逊流域北部边缘的一座小城市工作。

十年漂泊

她的同会姊妹韦伯斯特修女回忆道：“在那里，她为无地的农民开办了一个农场。当军事独裁政权以土地承诺吸引数十万人前往原始热带雨林地带时，多萝西修女也随同人们前往热带雨林地区。”

二十年前：巴西的多萝西·斯坦修女遭杀害

这场迁徙历经十载，最终于1982年在阿纳普（Anapú）落脚，一个坐落欣古河附近的贫困定居点。这里居住著曾参与修建大型工程，却在竣工后被政府弃之不顾的工人。韦伯斯特回忆道：“起初，她寄身在一个极为贫困的家庭。” 德怀尔补充道：“这正是我们修会的圣召使命——在贫困者中与最贫困者共同生活。”

多萝西修女与她的同会姊妹们在阿纳普建立了一座小型传教站，并支持当地百姓向政府争取其曾许诺的一切：学校、医疗保障以及可耕种的土地。

特别是关于土地的诉求，始终石沉大海，因为政府偏袒土地大资本家。在困境之际，小农便在荒地上垦殖，搭建茅屋。然而，土地大资本家和伐木商却声称这些土地属于他们。德怀尔修女回忆道：“他们朝农民开枪，烧毁他们的房屋。警察频频上门，与我们作对。但百姓并未屈服，在多萝西修女的帮助下，他们最终迫使政府承认了他们的土地权利。”

“土地大资本家不认输”

在多萝西修女的启发下，许多家庭开始从事有机农业，并与大自然和谐共处。为防止非法砍伐森林，这片区域原本应被划为自然保护区。2004年，国家正式批准了这一要求，当地居民欣喜不已。然而，这一决定却导致局势骤然恶化。“土地大资本家不认输，他们无法接受这样的挫折。他们认为，只要杀了多萝西修女，百姓就会四散而逃。”

2005年2月12日，多萝西·斯坦修女在前往新定居点的途中，被数名持枪歹徒拦住，并遭到枪杀。据一位目击者讲述，在遇害前，她曾向行凶者诵念《山中圣训》中的一段话：“为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。”

多萝西修女清晨遇害

德怀尔回忆道：“多萝西修女在清晨遇害，直到傍晚警方才赶到现场运走她的遗体。在这段时间里，人们始终没有离开她：他们藏在灌木丛，在热带雨水的浇淋下守护著她。没有任何人逃走！”

在葬礼上，人们说，“我们不是在埋葬多萝西修女，而是在播种她”这颗种子。二十年后，这颗种子已破土萌芽。如今，越来越多的新定居点建立起来，在那里，家庭与大自然和谐共存。但斗争仍在继续。

最后一次土地冲突异常惨烈：房屋被焚毁，学校遭破坏，夜间枪声此起彼伏。冲突结束后，居民把新定居点命名为“多萝西·斯坦”。他们说：“多萝西修女给予了我们希望。”当地民众将永远铭记她，因为她为他们奉献了生命。谋害多萝西修女的凶手及其幕后主使虽被判刑，却在不久后获释。自她遇害以来，仅在阿纳普，就已有19人因土地纠纷丧生。

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