美国哥伦布教区修生人数成倍增加
（梵蒂冈新闻网）2022年5月，费尔南德斯（Earl Fernandes）在他的主教祝圣仪式上打趣道，那年在哥伦布教区被祝圣的主教比神父还多。信众们听后大笑，但费尔南德斯主教的言语却反映著一个严峻的现实。
主教告诉梵蒂冈新闻网：“当时教区没有新祝圣的神父，我首先面临著两项挑战：福传和努力促进司铎圣召”。费尔南德斯主教曾于二月底到访罗马，那恰好是教宗方济各敦促教会为圣召祈祷的月份。
圣召分辨计划
晋牧后，费尔南德斯主教立即启动圣召分辨计划，使修生的人数在短短两年半时间内从17人增加到了40人。去年有5人被祝圣为神父，主教强调道：“这意味著信众们能更容易地领受圣事”。教区圣召的增加归功于不懈的工作和祈祷。
“我们拥有一位卓有成效的圣召主任，他开展了默基瑟德计划（Melchizedek Project），即定期为年轻人进行圣召分辨”，主教讲述道。“此外，我们还在当地的修院-宗座若瑟学院（Pontifical College Josephinum）组织有关圣召的周末活动”。
费尔南德斯主教表示，在他的教区每年举办四次“安德肋晚宴”（andrew antonio），他会与正在分辨司铎圣召的年轻人共进晚餐。他说：“在用餐时，我解答问题，修生们则分享见证”，主教补充说，这可以让年轻人定期和主教以及与仍在学习的神父交流，并亲眼目睹司铎生活。
对教宗和教会满溢的爱
主教非常重视神父以及修生的培育工作，他指出，需要受过良好教育的神父同平信徒们进行卓有成效的对话。此外，他的教区还派遣神父、修士来罗马学习。来自哥伦布教区的两位修士和五位神父目前正在永恒之城学习。
费尔南德斯主教表示，在罗马的时光让他们有机会更亲近教宗，同时接触普世教会，并获得在教区修院任教的资格。主教最后总结道：“他们将在这里培养对普世教会和圣父教宗的爱，并且，他们还会把这份爱带回我们的教区。”
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