美国哥伦布教区修生人数成倍增加

美国俄亥俄州哥伦布教区在费尔南德斯主教的领导和对圣召的推动下，仅仅在两年半时间内，司铎候选人从17人增加到40人。

（梵蒂冈新闻网）2022年5月，费尔南德斯（Earl Fernandes）在他的主教祝圣仪式上打趣道，那年在哥伦布教区被祝圣的主教比神父还多。信众们听后大笑，但费尔南德斯主教的言语却反映著一个严峻的现实。

主教告诉梵蒂冈新闻网：“当时教区没有新祝圣的神父，我首先面临著两项挑战：福传和努力促进司铎圣召”。费尔南德斯主教曾于二月底到访罗马，那恰好是教宗方济各敦促教会为圣召祈祷的月份。

圣召分辨计划

晋牧后，费尔南德斯主教立即启动圣召分辨计划，使修生的人数在短短两年半时间内从17人增加到了40人。去年有5人被祝圣为神父，主教强调道：“这意味著信众们能更容易地领受圣事”。教区圣召的增加归功于不懈的工作和祈祷。

“我们拥有一位卓有成效的圣召主任，他开展了默基瑟德计划（Melchizedek Project），即定期为年轻人进行圣召分辨”，主教讲述道。“此外，我们还在当地的修院-宗座若瑟学院（Pontifical College Josephinum）组织有关圣召的周末活动”。

费尔南德斯主教表示，在他的教区每年举办四次“安德肋晚宴”（andrew antonio），他会与正在分辨司铎圣召的年轻人共进晚餐。他说：“在用餐时，我解答问题，修生们则分享见证”，主教补充说，这可以让年轻人定期和主教以及与仍在学习的神父交流，并亲眼目睹司铎生活。

对教宗和教会满溢的爱

主教非常重视神父以及修生的培育工作，他指出，需要受过良好教育的神父同平信徒们进行卓有成效的对话。此外，他的教区还派遣神父、修士来罗马学习。来自哥伦布教区的两位修士和五位神父目前正在永恒之城学习。

费尔南德斯主教表示，在罗马的时光让他们有机会更亲近教宗，同时接触普世教会，并获得在教区修院任教的资格。主教最后总结道：“他们将在这里培养对普世教会和圣父教宗的爱，并且，他们还会把这份爱带回我们的教区。”

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