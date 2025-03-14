3月14日 四旬期第一周星期五

厄则克耳先知书 18:21-28 圣咏 130[129]:1-2,3-4,4-6,7-8 玛窦福音5:20-26

关系 — 特别是人与人之间的关系 — 既抽象又具体。说它抽象是因为它不能被客观地量度，只能主观地被体会；说它具体是因为它实在影响著我们的生活，甚至某程度上，主宰著我们的喜怒哀乐。试想，一个与其他人关系很好的人，多会充满喜乐；相反，一个与其他人关系不和谐的人，似乎不容易愉快地生活。

今天的福音耶稣正针对著关系这一点来劝勉我们，祂表明修补与弟兄之间的关系比祭献更基本。其实，祭献也可以说是与天主修补关系，从这个角度看，耶稣的意思能够是：倘若我们想与天主修补关系，我们必先要跟他人修补关系，即我与他人的关系比我与天主的关系更基本。

这呼应著第一篇读经及答唱咏里，天主是如何渴望我们罪人悔改，远离恶行。甚么是恶行呢？是破坏关系的行为，而悔改就是对破坏了的关系作出修补。天主是多么渴望随著我们改善与他人的关系，我们与祂的关系也得到改善。

主，求祢赐我力量去放低自我，努力改善与他人的关系，好能与祢更亲近。

内容来源取自《和平月刊》

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