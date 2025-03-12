3月12日 四旬期第一周星期三

约纳先知书 3:1-10 圣咏 51[50]:3-4,12-13,18-19 路加福音 11:29-32

耶稣在祂的传教生活中，显过不少奇迹，比如增饼奇迹（玛14:13-21），借此显示祂是真正使人得到饱饫的精神食粮；比如复生拉匝禄（若11:43-44）及纳因城寡妇的儿子（路7:11-17），借此显示祂是生命的主人，可以粉碎死亡对人类的威胁。耶稣显示的伟大、鲜明记号，目的是为让人看出天国已经临现人间，彰显了天主干预人类历史的决定性行动。只有天主能满足人内心的渴求。奇迹的目的，不是为满足人的好奇心。

可惜面对天主所行的奇迹，人们很多时候都是将自己的心灵封闭，表现出一种心硬的态度；不但不屑一顾，甚至还指望祂显行更多的奇迹征兆，来满足自己的好奇（参路23:8），也忽视了耶稣的教诲。耶稣本身就是一个明显的记号，圣史马尔谷这样记述耶稣所讲的第一句说话：「时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音吧！」（谷1:15）。四旬期，就是悔改的时期。

天主，求祢帮助我们每一位基督徒，在日常的生活中，认出祢给我们显示的记号与征兆，结出与悔改相称的果实。

内容来源取自《和平月刊》

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