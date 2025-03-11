3月11日 四旬期第一周星期二

依撒意亚先知书 55:10-11 圣咏 34[33]:4-5,6-7,16-17,18-19 玛窦福音 6:7-15

先知用「雨和雪」比喻天主的说话，提醒我们天主的旨意即使看起来不可能，但总有一天要实现。这道理虽然信徒们都懂，或者都以为自己懂，可是理智上懂得，并不等于心里面实在接受。答唱咏于是用赞颂天主的方式，表达出义人在痛苦中寻求天主的坚忍。从来没有人知道，这些义人究竟是用赞颂的语句切实地在感恩，还是在用同样的话语鼓动自己的坚忍。祈祷的原意，或许就是如此，不是为要我们感谢或乞求，而是要我们用孩子的身分，每天都能与天主交流。福音中，耶稣教导门徒的天主经，是典范，因为正是在这一祈祷中，祂教晓众人认出天主的至尊地位，并爱天主于万有之上及爱人如己；知悉天父在每个时刻都关注每一个人的需求，并期待众人将生命整合，臻于圆满。整篇天主经，其实是用赞颂天父的口吻，说出了天主父对每一个人的期待。祂期待我们首先承认祂是「父」。祂是圣的，祂总能体谅众人的难处，慈祥恩待。

天父，谨让我们都善用四旬期，一起祈求谦逊的精神，回头归向祢。

内容来源取自《和平月刊》

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