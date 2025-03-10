3月10日 四旬期第一周星期一

肋未纪 19:1-2,11-18 圣咏 19[18]:8,9,10,15 玛窦福音 25:31-46

教会特别鼓励我们，藉四旬期的施舍行动，净化心灵。今天耶稣在福音中，也特别提到，帮助有需要的人，会成为我们在将来能否进入天国的标准。因此，善行是基督徒实践爱德，修德立品的良方，可惜人选择忽略而已。因为走向弱小，留意弱小，甚至成为弱小，相反大众的追求。人通常希望强大、成功，且为了能够获得这些，而想方设法接触有权势者，有财富者等等。可是，耶稣教导我们，要关爱「最小的弟兄」，他们的「小」，虽然很容易让我们轻视、忽略，以至于在生活中，错失行爱德的机会。但「他们的小」，也让我们容易去帮助，去践行爱德。就如福音中所说的「一杯水」、「一件衣服」、「一次看顾」等，这些都是我们在生活中非常容易做到的，只是看我们是否愿意去照顾他们。关注弱小，走向弱小，是我们人生的功课，只有如此，我们才可进入天国。

主，求祢帮助我们修炼这样的谦虚和爱德。

内容来源取自《和平月刊》

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