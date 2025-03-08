3月8日 圣灰礼仪后 星期六

依撒意亚先知书 58:9-14 圣咏 86[85]:1-2,3-4,5-6 路加福音 5:27-32

在进堂咏，我们祈求仁慈的天主按照祂丰厚的仁慈眷顾我们；在集祷经，我们承认自己的软弱。我们听到依撒意亚叫我们以义德重整生活；又听到耶稣召叫罪人。尽管这些经文包含著罪恶存在、严以律己的意识，教会总是以基督的心肠给我们讲话。无论耶稣的挑战如何凌厉，祂总不会让我们因为感到绝望而悲伤丧志。所以，依撒意亚说：只要我们革新我们的生活，自然会「喜乐于上主」。肋未就是因为耶稣召叫了他，而喜不自禁，「在自己家中为他摆设了盛筵」。

以基督徒的身分奉献补赎、斋戒、祈祷，总不能缺少一份喜乐。我们喜乐地庆祝感恩祭，正是因为我们被召叫而成为基督徒。我们可以藉著四旬期的克己善工，学习更「喜乐于上主」。肋未体会到耶稣的接纳，于是喜乐地回应。同样，愿我们都能透过修和圣事，体会天主怎样藉著宽恕和疗治，接纳我们，并使我们重新振作，能够怀著喜乐与平安，面对生活的种种挑战。

主，请祢宽恕我们，把我们重新再造，让我们在万事万物中喜乐于祢。

内容来源取自《和平月刊》

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