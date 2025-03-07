3月7日 圣灰礼仪后 星期五

依撒意亚先知书 58:1-9 圣咏 51[50]:3-4,5-6,18-19 玛窦福音 9:14-15

在犹太文化里，很多时候都会有斋戒：节庆时、祈祷时、忏悔时、哀悼时。福音中耶稣说：「伴郎岂能当新郎与他们在一起的时候悲哀？」也就是这个意思。斋戒是一种自谦自卑的表示，也就是掏空自己，让位给天主或他人。这不是一件容易的事，更好说，这是一份天主的恩宠。斋戒也是一份对主的关系，如果在这份关系里面，只有形式的「面子工程」，关系肯定不会长久。这也不是天主所喜欢的，就像读经一所描述的：「难道这就是我所中悦的斋戒吗？」（依58:5）。天主喜欢的是真诚。

「谦卑」在拉丁文字根里，是有泥土的意思，也就是说：认识自己的有限，真诚地承认自己是天主的受造物，也承认天主是创造主；承认天主与我们的关系，承认我们需要祂。只有让天主进入我们内，生命才能臻于圆满。愿天主的爱能自由地在我们身上流动，使我们成为爱的媒介，让祂爱的国度承行于地。

主，请赐我有一颗良善谦卑的心去生活。

内容来源取自《和平月刊》

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