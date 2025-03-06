3月6日 圣灰礼仪后 星期四

申命纪 30:15-20 圣咏 1:1-2,3,4,6 路加福音 9:22-25

耶稣敢于面对祂的痛苦和死亡，是因为祂相信，祂第三天必要复活。即使如此，我们依然逃避痛苦，害怕死亡！唯一得救的办法，就是注视耶稣，并跟随祂。当我们跟随祂时，我们不再孤独，而祂也不再孤单。

痛苦也好，死亡也罢，无论喜不喜欢，我们都会遇上。但是，耶稣给我们开辟了一条路，也是唯一的一条路，使我们在痛苦中得胜，并在死亡中得救。耶稣所指出的路，就是「谁若愿意跟随我，该弃绝自己，天天背著自己的十字架跟随我」（路9:23）。

耶稣向众人发出的，不是命令，而是邀请。「谁若愿意跟随我」，因为祂不弃污者，也不绝恶者。祂的渴望和天父的渴望是一致的，就是人人得救。如果我们靠人力弃绝自己，是做不到的。如果我们靠自己背十字架，是背不动的。我们分担祂的痛苦，祂就解除我们的死亡。

主耶稣，世界的救主，我们感谢祢，使我们在痛苦中看见希望，在死亡中看见复活。求祢使我们在祢内，获得安慰，从而安慰处于痛苦中的人。

内容来源取自《和平月刊》

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