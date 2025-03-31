3月31日 四旬期第四周星期一

依撒意亚先知书 65:17-21 圣咏 30[29]:2,4,5-6,11-12,13 若望福音 4:43-54

耶稣离开了撒玛黎雅人的地方，来到加里肋亚，就显了这个治好王臣儿子的神迹。这位王臣可能是属于黑落德家族的一个地位显赫的官员。他在无计可施的情况下，也来求耶稣。这是绝望中的呼声。圣史若望在记述一位外邦权贵的皈依过程。

这个过程很特别。王臣本身没有经历奇迹，奇迹发生在他的儿子身上。他只是在「那个时辰」，听到「耶稣所说的话」，就相信了；且「他的全家便都信了」。若望福音的两大要素：「时辰」和「耶稣的说话」，都在这里出现了。耶稣看「时辰」行事（2:4）；而「祂的话」就是圣言，圣言在起初已有（1:1）。耶稣所行的奇迹，往往一命就成，告诉我们：能够相信耶稣要赖耶稣的说话，并要把握时机回应天主的邀请。

主耶稣，求祢教我们拿出王臣的勇气，放低自以为是的尊严，虚心相信祢的话，并把握回应的良机。

内容来源取自《和平月刊》

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