3月29日 四旬期第三周星期六

欧瑟亚先知书 6:1-6 圣咏 51[50]:3-4,18-19,20-21 路加福音 18:9-14

「让我们认识上主，让我们努力认识上主！」（欧6:3）。笔者自领洗之后，每年四旬期都著意克己守身、祈祷、悔改更新。今年却特别意识到：我如何认识天主？「亚当认识了厄娃」（创4:1），在神学上的意义是他们彼此产生了亲密的关系。由此引申，我们与天主的亲疏，反映我们认识天主究有多深？

毫无遮掩地谦诚面对自己，坦荡开怀地认识自己，是认识天主的基础，因为我们都是按天主的肖像而造成的。福音中的法利塞人和税吏，可以说，让我们看到，认识自己与认识天主的多寡之分。法利塞人著眼于自己和天主的宗教关系，这不失是好的；但他也将自己卷入了别人与天主的关系当中，并多加批评。税吏的心溶化于自己与天主的关系，明悉自己是个罪人，懊悔捶胸。结果，税吏下到家里，成了正义的，而法利塞人却不然。

天主正义仁爱，喜欢我们的生活是正义的，是仁爱的。让我们在这个四旬期，努力革除不良的旧习，更好地认识天主。

天主，让我们认识祢，努力透过生活的点滴认识祢。

内容来源取自《和平月刊》

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