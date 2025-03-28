3月28日 四旬期第三周星期五

欧瑟亚先知书 14:2-10 圣咏 81[80]:6-8,8-9,10-11,14,17 马尔谷福音 12:28-34

「亚述不能拯救我们，我们也不再骑坐埃及的马；我们也决不再对我们双手的作品说︰『你是我们的天主。』」读大概写于公元前730年的经文，不是一件容易的事。亚述人是谁？跟我有甚么关系？为了解今天的经文，须知道，在欧瑟亚晓谕犹太人的时候，北国以色列的政权十分衰弱和混乱。十五年之间，先后有四位君王遭暗杀，宗教和道德生活败坏不堪。

最严重的威胁来自北方的亚述，以民梦想跟亚述结盟，就可保住家国，但欧瑟亚矢言劝阻。信靠政治同盟或军事力量，即经文所谓的「马」的寓意，不能拯救他们；他们敬拜的邪神，也不能拯救他们。欧瑟亚的讯息很清楚：只有天主是可信靠的，唯有天主能施恩拯救他们。

今天的经文为生活在二十七个世纪之后的我们要传递甚么讯息？是同一个讯息：只有天主才能拯救，只有天主是可信靠的！信靠军事力量，就是自欺欺人；即使全球最强大的国家，也无法掌控世界大事，金钱亦无法保证我们安全！

天主，祢是我们唯一的仰仗和依靠。

内容来源取自《和平月刊》

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