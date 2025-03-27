3月27日 四旬期第三周星期四

耶肋米亚先知书 7:23-28 圣咏 95[94]:1-2,6-7,8-9 路加福音 11:14-23

在「两旗默想」这个圣依纳爵神操的祈祷练习，也许每个人都会发现自己或多或少，经历过在魔鬼阵营和耶稣阵营之间的挣扎。选择耶稣，还是选择魔鬼，是我们能否按耶稣的话生活的关键。在今天的福音中，有人说耶稣仗赖魔王驱魔，耶稣却说：「如果我是仗赖天主的手指驱魔，那么，天主的国已来到你们中间了。」生活中有来自天主，也有来自假先知的声音。假先知的话，只会纵容我们的骄傲，导致分裂。无论是从反对教会的制度，或是主观地判断他人，某种程度上，都是与耶稣分裂。耶稣说：「不随同我的，就是反对我；不同我收集的，就是分散。」当我们不能够以聆听天主的声音，作为我们承行主旨的基础，任何形式都会使我们与天主分离。耶肋米亚先知早已清楚地代天主表达了：「你们应听从我的声音，那么我必作你们的天主，你们也必作我的人民」。

主，求祢不要让我们依照自己的计谋，随自己邪恶的心生活，但要侧耳听祢，走祢吩咐我们的一切道路，好使我们获得幸福。

内容来源取自《和平月刊》

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