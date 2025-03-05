3月5日 圣灰礼仪日

岳厄尔先知书 2:12-18 圣咏 51[50]:3-4,5-6,12-13,14,17 格林多后书 5:20-6:2 玛窦福音 6:1-6,16-18

圣灰礼仪日，虽然是悔改的日子，但更是喜乐的日子；因为我们听到了真理的声音，真正的福音！耶稣提出了三个美好的信仰传统：施舍、祈祷和禁食。天父要看的，不仅仅是人外在的善行，更是内在的真诚。耶稣说，假善人施舍，站在会堂里和大街上，是为受人的称赞。「你施舍，不要叫你左手知道你右手所行的，为使父在暗中看见，祂要报答你」（参玛6:2-4）。耶稣又说，假善人祈祷，爱在会堂和十字街头立著祈祷，为显示给人。「你祈祷，要进入你的内室，关上门，向你在暗中之父祈祷；你的父在暗中看见，必要报答你」（参玛6:5-6）。耶稣还说，假善人禁食，面带愁容，苦丧著脸，是为叫人看出来。「你禁食，要用油抹你的头，洗你的脸，你的父在暗中看见，必要报答你」（参玛6:16-18）。哪怕是再小的善行，如果是为使父看见，就会得到天上的赏报，并具有救赎的意义。

全知的天主，我们愿意追寻真理，并愿意悔改，归向祢。求祢洗净我们，使我们一天比一天圣洁，更热切地爱祢。

内容来源取自《和平月刊》

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