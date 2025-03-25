3月26日 四旬期第三周星期三

申命纪 4:1,5-9 圣咏 147[146,147]:12-13,15-16,19-20 玛窦福音 5:17-19

在以金钱挂帅的现代世界里，那些能够巧妙地把法律变通，成为有利于己的人，通常被视为智慧的象征。这样的「智者」也就被誉为聪明的人。

然而，今天的福音指出，真正的法律，不能取巧，不能被扭曲，而是恒久不变的。耶稣没有说明这真正法律的具体内容；在今天的申命纪，梅瑟则指出了法律的真实基础（也就是法律的源头）。梅瑟说：「我授与你们的法令和规律，都是上主我的天主吩咐与我的」。真正的法律来自创造和掌管万事万物的天主，因此，它是永恒不变的。只有当人认识，并按照这法律而生活，才能显出他们的智慧和见识。所以，耶稣也说了：「谁若实行，也这样教训人，这人在天国里将称为大的」。

救主基督，求祢帮助我们在四旬期内，按照天主启示给我们的法律，省察自己的思、言、行为，好让我们活出具有真实智慧的生命。

内容来源取自《和平月刊》

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