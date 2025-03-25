3月25日 预报救主降生节

依撒意亚先知书 7:10-14; 8:10 圣咏 40[39]:7-8,8-9,10,11 希伯来书 10:4-10 路加福音 1:26-38

我们天主教信众，相信圣母玛利亚始胎无染原罪。用一种最正面的讲法，就是由她在母胎中成孕的一刻开始，就已经蒙恩很深入地分享著天主圣三的生命。她的生命由一开始已经获得圣化，分沾著圣父、圣子、圣神的真善美。

这圣宠一直深藏不露，连玛利亚本身都未有特别发觉。这恩宠假以时日，慢慢地彰显出来。她像其他女孩子一样，日复一日，长大成为一位全心信靠天主，敢于为著天主的缘故，而去承担一切风险的女子。在「始胎无染原罪」的恩宠下，天主培育玛利亚成为祂圣子的母亲。

在今天的福音中，玛利亚已经成年。天使加俾额尔确认她已经心志成熟，遂给她说：「万福！充满圣宠者，上主与你同在！」加俾额尔看见在玛利亚身上那隐藏的，在发放著美丽光芒的天主恩宠。玛利亚的心曲，跟圣三的曲调一致，完全吻合，十分和谐！

天主圣母玛利亚，我是多么渴望能像您一样，谦虚而慷慨地，回应天主的邀请，答说我的：「看！上主的婢女，愿照祢的话成就于我吧！」

内容来源取自《和平月刊》

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