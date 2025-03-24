3月24日 四旬期第三周星期一

列王纪下 5:1-15 圣咏 42[41]:2,3; 43[42]:3,4 路加福音 4:24-30

读经一是主在福音中所引用，且令祂的同乡忿怒填胸，欲置祂于死地方休的例子：叙利亚军长纳阿曼，接受先知厄里叟看似无作为的指示，而癞病得以完全康复的事件，为四旬期刚到了一半的今天，有何特别意义？

纳匝肋同乡与纳阿曼的即时反应，有著同一通病：「这不是若瑟的儿子吗？」，「我原想他会出来见我……呼求上主他的天主的名，在患处挥动他的手」，「大马士革两条河，不比以色列所有的河水都好吗？……」心中放下与放不下，对我们得享救恩与否有关键性作用。不经意的人与事，未如我们预期的轰烈震撼，影响我们接受天主的救恩吗？

屈指算算，本年是自己第几年过四旬期呢？在悔罪礼与办告解时，何以总是念几遍简易熟习的经文了事？是补赎经赎回了我们吗？

主，请赐我谦诚信靠的心，免我肆意以自己所预设的，规限祢要在我身上行事的方式、形态，局限祢切愿给我施予，叫我领受的救恩。

内容来源取自《和平月刊》

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