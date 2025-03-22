3月22日 四旬期第二周星期六

米该亚先知书 7:14-15,18-20 圣咏 103[102]:1-2,3-4,9-10,11-12 路加福音 15:1-3,11-32

荡子的比喻是个关于罪过和悔改，以及天主的宽宏恕宥是多么令人难以置信的故事。让我们看看当中的三个小节：

「他反躬自问」（路15:17）— 幼子在外苦不堪言。但当他勇敢地承认自己的过犯时，这就成了他生命的转折点。这一刻的坦诚，让他开放自己，迎向天主的慈悲和一个更好的未来。

「他父亲看见了他，动了怜悯的心，跑上前去」（路15:20）—「父亲」是一家之主，只有其他人跑向他，他无需跑向任何人。可是，这位父亲跑向他的儿子。好一个震撼的画面：让我们领会到天父是何等深切地渴望著与我们每一个人修补关系。

「长子就生气不肯进去」（路15:28）— 天主爱我，仁慈待我。如果天主也恩待我的敌人，我会生气吗？我可以接受天主仁慈地对待曾经伤害过我的人吗？我们可以选择拒绝天主的慈悲（像长子），也可以选择接受天主的怜悯（像幼子）。

慈悲的天父，我带罪在身，万分感谢祢怜悯了我，宽恕了我！

内容来源取自《和平月刊》

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