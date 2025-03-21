3月21日 四旬期第二周星期五

创世纪 37:3-4,12-13,17-28 圣咏 105[104]:16-17,18-19,20-21 玛窦福音 21:33-43,45-46

人贪欲的表现就是占有，耶稣比喻中的佃户们，不但不履行租赁的合约，反一而再，再而三地伤害葡萄园的主人，甚至最终要杀害他的儿子。当他们以为杀死继承人，就可以心安理得地占有主人的葡萄园时，却招来自己不义的结局：不但丧失了在葡萄园工作的权利，也是自己末日的到来。

当耶稣问葡萄园主人要作何反应，听众的回答是「因果报应」— 他们希望恶人得到恶报。但耶稣说的不是以眼还眼，而是将葡萄园托付给更有责任感的人，被弃置的石头将成为新世界的基石！古圣若瑟和耶稣都没有报复；他们都成为了被拒绝的家族的救赎基石。

倘若以报复的心，把福音从我们的生活中丢弃的结果是甚么？战争、犯罪、绝望和孤独。愿我们睁开眼睛，认出圣子，不要把祂扔出葡萄园 — 扔出我们的生活。

主，求祢垂怜！

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html