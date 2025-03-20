3月20日 四旬期第二周星期四

耶肋米亚先知书 17:5-10 圣咏 1:1-2,3,4,6 路加福音 16:19-31

今天的读经在谈论善人与恶人的命运。圣咏把人分成两种：第一种人倚靠软弱的「血肉」，倚靠那根本连自己也无法帮助的「人」。另一种人「信赖上主，以上主作依靠」；这样的人虽然不一定事事如意，但是由于他们的整个存在扎根在天主内，因而没有忧虑。

路加在他的福音中，呼吁他的团体认同耶稣，对穷人、被遗弃者、罪人和受苦的人，以及所有承认自己依赖天主的人，充满同情心和温柔。耶稣的训导并不是针对财富本身，耶稣所关心的是人。祂担忧人被财富控制，而变成除了财富以外甚么也看不见的人。这样的人不仅眼瞎、耳聋，他们的心更是顽硬。当福音中的富翁意识到问题的严重性时，已经没有悔改的可能性，他不得不接受自己在世冷漠行为的后果。他在现世中挖掘的与拉匝禄之间的鸿沟，成了来世彼此隔离无法逾越的深渊。

天主，愿我们的双耳对祢的圣言保持开放，并将我们的内心，向祢和我们的兄弟姊妹们打开，使我们能为祢而关爱那些受苦者的种种需要。

内容来源取自《和平月刊》

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