3月18日 四旬期第二周星期二

依撒意亚先知书 1:10,16-20 圣咏 50[49]:8-9,16-17,21,23 玛窦福音 23:1-12

我们一生都在学习做人。由孩提时代开始接受父母师长的教诲，到懂事以后自己选取效法的对象，也许是古圣先贤，也许是社会媒介，或者伴侣同侪，或者上级领导。各人按其所接受的价值准则，塑造出不同的性格和待人处世的态度。有些人豁达宽容、胸怀社稷，有些人贪婪自私、祸国殃民。要如何度过现世的生命，留给后人怎样的评价，似乎都全凭个人的选择。

天主明白人性的软弱，知道人类容易受到魔鬼的诱惑，所以派遣先知来给人去恶行善的劝谕，强调悔改能为人带来新生。之后再赐下圣子，既为我们清洗罪孽，也给我们作出更具体的训示。耶稣所教导的，总能一针见血地直指人的流弊，就是只说不做，只讲求表面风光，欠缺内心的真诚。我们面对著这种种教诲，如果能像孩童般虚心地接受，相信就有如耶稣所说的，藉著贬抑自己，而最终获得高举。

天主，我要做个正直的人，为享见祢的救恩。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html