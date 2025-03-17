3月17日 四旬期第二周星期一

达尼尔先知书 9:4-10 圣咏 79[78]:8,9,11,13 路加福音 6:36-38

天主教信仰迷人的地方，就是以爱为核心。爱的其中一个最打动人心的体现，就是宽恕。扪心自问，我们有生以来犯了多少过错，如果不是相信会获得赦免的话，真不知道怎么才有力气继续走下去。有些人认为基于天主的慈悲，无论人怎样做，最后应该都会得到宽恕。但若真的如此，那宽恕的价值何在？所以我宁愿相信必须作出行动，才能堪当获得宽赦。按达尼尔先知的话，那行动就是爱天主和遵守天主的诫命，为自己的罪感到羞愧，明认自己的过犯而诚心悔改。然后，怀著对天主的信赖，就能心安理得地等待祂守约施恩。

更进一步的行动，就是按照耶稣在福音中的教训：赦免别人，以获得赦免。事实上耶稣给我们的劝谕，包括对人慈悲，不要给人判断定罪，乐善好施等等，都是将爱天主和遵守诫命在日常生活中更具体地实践。能够这样做，便是将天主的爱在人间彰显，让普世传颂上主的光荣。

天主，愿囚徒的哀叹上达祢面前，藉祢的慈悲获得解放。

内容来源取自《和平月刊》

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