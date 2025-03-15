3月15日 四旬期第一周星期六

申命纪 26:16-19 圣咏 119[118]:1-2,4-5,7-8 玛窦福音 5:43-48

读经一指出，如果以色列子民遵守天主的法律，就会成为「属于天主的圣洁人民」。「圣」在希伯来文中，意谓「分离」、「区分」；具体而言，是指因属于天主而与其他民族区别开来。值得注意的是，种族不是属于天主的条件；申命纪作者指出的属于天主的唯一条件，是遵守天主的诫命。耶稣先是把天主的诫命总结为两条，即爱主爱人。后来在最后晚餐，祂又把两条总结为一条「新诫命」：彼此相爱，或藉著爱人而爱主。

在今天的福音中，耶稣进一步说明了基督徒爱德的特别之处：基督徒的爱，不是只爱自己喜欢的和对自己好的人，而是能够爱仇人的大爱。假如连仇人都能爱，那自然就能爱一切人。只有这样，才真正「属于天主」，因为如此的爱，相似天主的爱。其实天主心中没有仇人；仇人只是恨的对象。为此耶稣说最大的爱是为「朋友」而死。这说明祂甚至把那些杀死祂的人，也当作可爱的朋友。同样，一切人在天主眼中，都是需要祂照顾的儿女。

主，请赐我这样伟大的爱的胸襟，去活出基督徒的特质。

内容来源取自《和平月刊》

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