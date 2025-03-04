3月4日 常年期第八周星期二

德训篇 35:1-15 圣咏 50[49]:5-6,7-8,14,23 马尔谷福音 10:28-31

读经围绕著甚么是天主所喜悦的祭献而展开。读经一特别强调，天主首先喜悦的是义人的祭献，也就是说，天主喜欢正义的人，而不是祭献本身。一个不遵守天主诫命的人，献再多的祭献天主也不会喜欢。因为「听命胜于祭献，服从胜过绵羊的肥油脂」（撒上15:22）。法利塞人陷入了祭献的表面意思，忽略了守天主法律的真正含义。

奉献的动机若是为爱天主并感谢祂，而非为了换取更多的报酬，必蒙悦纳，也必会得到赏报。奉献不是跟天主做交易，而是不计代价的爱的成果。如果我们做事不是出于爱，就会跟天主、跟教会团体斤斤计较，也不会有奉献的喜悦。宗徒们受召，甘心舍弃一切跟随耶稣，因而得到更多广义上的收获。否则，就会在奉献了一些之后，在跟随了一段时日之后，失落地离开耶稣或教会。犹达斯及一众中途离开耶稣的人都是例子。我们奉献的动机是甚么呢？是全然的爱，是利益的交换，还是二者的掺杂？

主耶稣，请使我更慷慨地爱祢，并除去我跟随祢和奉献时的私心杂念。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html