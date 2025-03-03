3月3日 常年期第八周星期一

德训篇 17:20-28 圣咏 32[31]:1-2,5,6,7 马尔谷福音 10:17-27

透过圣史马尔谷的叙述，我们在今天的福音，看到了美丽的一幕：一位寻求永生的人与正在出来行路的耶稣相遇。在这段描述中，耶稣向他启示了一个重要的真理：唯有天主是善的。得悉这位青年自幼便遵守诫命后，耶稣定睛看他，心中对他产生了深切的喜爱。这是耶稣内心的渴望，祂渴望这个人能在现世就开始跟随祂，走在永生的路上。

看到福音中的这一幕，我们也可以细察自己的内心，问问自己：在我的日常生活中，我是如何以具体的行动吸引耶稣的目光，让祂注视我呢？这是一个值得深思的问题。

耶稣对我的喜爱之情，需要我以内心深处的全然回应来承接。但这个人却选择了另一条路：他没有继续与耶稣共同分辨生命中的抉择，最终在耶稣那满怀爱意的注视中，带著忧愁离开了祂。作为跟随耶稣的人，我应当在生活中事事与耶稣商量，寻求祂的引导，请祂帮助我作出正确的分辨，因为只有祂，才是人类那条通往永生的道路。

主耶稣，唯在祢内，一切皆有可能。

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