3月1日 常年期第七周星期六

德训篇 17:1-13 圣咏 103[102]:13-14,15-16,17-18 马尔谷福音 10:13-16

当人们走近耶稣，并求得祂的触碰时，是为要寻求来自神圣的降福或治愈。今天马尔谷圣史为我们记载的故事，本是耶稣与孩童之间充满温暖的互动。门徒们的反应，却破坏了这种人与神之间美好的交流。门徒的行为显示出他们对耶稣使命及其国度本质的误解。他们很可能认为孩子不重要，甚或干扰。我可以想像，若我在场，我会有何反应？

耶稣趁机再次强调了天国对我们的意义。「天主的国」是耶稣教导的核心，代表著天主的主权统治及救恩的领域，涵盖了现实中的临在与未来的希望。耶稣说天主的国是属于「这样的人」时，提升了孩子的特质 — 谦卑、信赖和开放 — 将其视为进入天主国的必要条件。耶稣的行动表明，天主国并非如门徒们认为的那样，是靠关系或权利获得的某种地位或利益；而是属于那些单纯、信任和开放的人的生命状态。这教导挑战每个跟随基督的人，要以孩童般的信德，即对天主的信赖而生活；并承认每个人在天主眼中固有的价值与尊严。

上主，请移除阻碍我们走近祢的，我们自以为是的一切。赐我们单纯的信赖吧！

内容来源取自《和平月刊》

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