马耳他骑士团：为朝圣者服务的禧年

马耳他骑士团在罗马召开主题会议后，于圣母大殿举行弥撒圣祭并跨越圣门。与此同时，骑士团设立在罗马四座主要大殿的医疗站点也正全力运作，为朝圣者提供服务。

（梵蒂冈新闻网）在罗马阿文蒂诺山的总部，马耳他骑士团的高层领导们举行了为期三天的深入讨论。会议结束时，举行了禧年活动，与会者在宗座圣母大殿内列队跨越圣门。随后，由马耳他骑士团的监督吉兰达（Gianfranco Ghirlanda）枢机主持了弥撒圣祭。这次会议使马耳他骑士团的领导者们得以深入交流，以加强其援助最贫困者的使命，并重申其在全球范围内的人道主义和灵性承诺。

提升人道主义行动

在骑士团团长邓拉普（John Dunlap）修士和总理蒙特库波（Riccardo Paternò di Montecupo）的讲话中，强调了必须加强马耳他骑士团各成员服事穷人和病患的努力。他们指出，这一目标需要在紧密团结的基础上启动，并配备合适的工具，以应对日益增长的人道需求。这些需求日趋复杂，源于诸如气候变化、移民、人工智能等全球性挑战，以及在各类援助的现实环境中推动包容性发展的重要议题。

禧年期间提供医疗服务

马耳他骑士团诞生于11世纪下半叶的耶路撒冷，是国际法的主权实体。其使命是见证信仰并服事穷人和病患。如今，马耳他骑士团主要在社会医疗援助和人道主义干预领域开展工作，足迹遍布120多个国家。马耳他骑士团与教会的关系持续而紧密，尤其在禧年期间。罗马四大殿，圣伯多禄大殿、拉特朗圣若望大殿、圣母大殿及圣保禄大殿，每天吸引著成千上万的朝圣者跨越圣门。在那里，有许多不同语言的志愿者为来自世界各地可能需要医疗服务的朝圣者提供医疗服务。

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