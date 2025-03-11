东方教会团体进入四旬期

本周天主教东方礼教会的新闻摘要：各地信徒已于上周进入四旬期；乌克兰天主教会呼求和平；约旦迎来了新的宗主教代理。

（梵蒂冈新闻网）与东方善会（OEuvre d'Orient）合作推出的3月7日每周东方礼教会新闻报道，世界各地的信徒于3月5日周三进入四旬期。在一些东方礼教会中，四旬期是提早两天，今年在3月3日周一，即复活节前48天开始。在四旬期中，东方礼信徒不吃肉类和乳制品，从午夜到中午守斋，在拜占庭传统中，四旬期以特殊祈祷为标志，比如，每周一的隆重晚祷。

同一周，乌克兰天主教希腊礼大总主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）对该国冲突的最新进展回应说：“没有真相和正义，就不可能签署和平条约。”他在每周为信徒录制的视频中指出，乌克兰正在为生存而战斗。面对国际社会的压力，要立场坚定，不畏世俗的强权，“始终保持冷静的头脑、炽热的心灵和钢铁的意志，以确保乌克兰的胜利”。

此外，特瓦尔（Iyad Twal）主教在约旦主受洗堂举行的历史性礼仪中晋牧，他是天主教拉丁礼宗主教约旦代理。这是首次在这座新祝圣的圣堂内举行的晋牧礼。这礼仪由耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机主持，许多教会人士和外交人员参礼。

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