随军司铎是一种圣召：传送“喜乐和希望”

在庆祝禧年军警庆典的机会上，菲诺蒂神父告诉本新闻网，在意大利军中也有一所修道院，“具备神学院的一切特质”。法尔科内神父是随军司铎学员，他表示信仰“有点像登山”，有时感到疲惫，但一旦登上顶峰，就能看到山间的美景。

（梵蒂冈新闻网）在欧洲主教团委员会（CCEE）的推动下，全欧洲的随军主教于禧年军警庆典开启的前夕，在罗马举行了第二次会议，讨论了“希望的军人朝圣者”这个主题。

意大利随军主教马尔恰诺（Santo Marcianò）表示：“对于像我们这样蒙召去建立和平文化的人而言，宽恕是具体且基本的一步。宽恕他人往往首先需要宽恕自己。”主教希望这个禧年庆典成为“增进与天主共融、兄弟友爱、共同为捍卫人类生命、正义与和平而服务”的绝佳时期。

菲诺蒂（Saverio Finotti）神父是罗马附近一所培养随军司铎学校的校长，他告诉我们，在意大利军中也有一所修道院，属于随军司铎总监区，而这所学校也“具备神学院的一切特质”。他解释说：“我们与意大利所有的修道院一样，都按照意大利主教团的指示来培养青年。无论从人性还是文化的角度来看，我们都在履行常规的培育进程。”

“我们的修生在宗座拉特朗大学就读，然后接受人文培育，这与其他教区或跨教区的修道院不同，因为它的牧灵目标与其他修道院的显然不同。我们的牧灵工作实际上是面向军人，没有典型的教区背景。这是一项相当特殊的牧灵工作，同样也需要特殊的培育。目前有 15 位修生，其中三位还在服兵役，他们在服役的同时，也度修道院的生活，这对他们成为随军司铎的召叫能予以验证。”

“在这所修道院就读的年轻人或多或少来自军人环境：但也有一些人，例如，他们的家人属于或曾属于治安部队或军队。总之，一切都围绕著这个背景。”

在军中服务是一种圣召，就是成为“天使”，在一个充满悲剧和痛苦的世界中传送“喜乐和希望”。意大利摩德纳军事学院的随军司铎学员马尔谷·法尔科内（Marco Falcone）神父向梵蒂冈媒体道出他对随军司铎使命的看法。法尔科内神父来到罗马参加了禧年军警庆典活动，他说，他的任务经常是为军人们“提供意见和建议，与他们一起行走”，在行走中他得以近距离了解军中生活不易被察觉的细节。

谈到随军司铎的使徒工作，法尔科内神父以在山中训练营的经验为例，说明禧年的主题“做希望的朝圣者”的生命旅程。他说，在登山时，“我们都想马上看到美景，登上顶峰。但在山间步行需缓慢，你要慢慢地走。我们不能在山上跑著、跳著”。信仰生活也如此，有时疲惫，“有点像登山”，但正如禧年朝圣那样，一旦抵达圣门前我们就得到了回报，因为圣门象征著重生之美，就像山间的风景一样。

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