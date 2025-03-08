罗马朝圣局恢复圣地朝圣活动

罗马朝圣局恢复前往圣地的朝圣活动，以更新罗马教区与耶路撒冷教会团体的共融。由神父和修士组成的首个代表团将于3月10日出发。

（梵蒂冈新闻网）罗马朝圣局重返圣地，3月10日起展开「希望的朝圣之旅」，以支持耶路撒冷的教会团体。由神父和修士组成的首个朝圣团将在朝圣局主任纳扎罗（Rebecca Nazzaro）修女的带领下从罗马出发。

罗马教区主教公署的公告指出，该朝圣团的行程包括在白冷城、耶路撒冷和耶里哥与当地的基督徒团体举行聚会，以更新罗马教区与耶路撒冷教会团体的共融，同时也响应圣地守护人巴顿（Francesco Patton）神父和耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机的呼吁：「现在应该要支持耶路撒冷教会，重返圣地，为这个地方教会的另一片肺叶再次注入生命力，即朝圣活动和朝圣者的临在。」

整个教会充满希望、团结合一的记号

在这希望的禧年期间，朝圣活动是个造访耶稣生活之地、活出信仰经验的重要契机。纳扎罗修女表示，「我们希望每个朝圣者都能感到自己是他们所遇见的团体的一员，同时也在扶助圣地的基督徒弟兄姊妹方面作出贡献。如此一来，通过朝圣，我们将能在共融中增进我们的信德」。

罗马朝圣局灵修事务助理比亚洛（Giovanni Biallo）神父是该朝圣团在圣地的向导。他解释道：「前往耶路撒冷朝圣的旅途成了心灵之路、灵性经验，借以更新对基督的认识。」比亚洛神父很高兴能宣布重新出发的消息，他说：「人人都受邀怀著信德与团结的精神相聚在一起。朝圣者将能与圣地的基督徒分享耶稣之爱的希望和见证。」

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