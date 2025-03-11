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2020.09.13 Valle d'Aosta, Italia. Monte Rosa. Ambiente, ecologia, natura, tempo del creato, Laudato si 2020.09.13 Valle d'Aosta, Italia. Monte Rosa. Ambiente, ecologia, natura, tempo del creato, Laudato si 
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教会社会训导辞典：友爱的再生能源团体

维斯基教授在教会社会训导辞典里解释，务必促进整体生态，加强团体的联系，减少消耗。

（梵蒂冈新闻网）转型成更可持续的社会模式，是不可推迟的任务。意大利天主教圣心大学普通教育学和社会教育学教授维斯基（Alessadra Vischi）女士在教会社会训导辞典里阐述了什么是再生能源团体。

她建议要「建立再生能源团体并加以广传」。这项工具有助于「促进一种符合整体生态的文化和实践，加强团体的联系，在地方建设一些态度开放、包容众人的网络，为打击能源贫困作出贡献，减少消耗并降低供应的价格」。

维斯基教授引用教宗方济各的《愿祢受赞颂》通谕，强调要「对众多的可能性保持开放态度，将这股力量导入新的途径」（191号）。提到「由基层兴起」的经验，维斯基女士表示，这是因为地方团体的渴望能创造改变：「他们能激发更大的责任感、更强的团体感、更乐意保护他人、启迪创造的灵感和深爱这块土地。他们也关心未来会留下些什么给后代子孙。」（179号）

再生能源团体成为教育的空间，凝聚「生态公民意识」，培养团体和地方的归属感，并促成「每天照料受造界的微小行动」、一些「对我们周遭世界有直接和重大影响的行为方式」，藉著「慷慨又体面的创意」形成一种生活风格（211号）。

维斯基教授最后指出，在整体生态方面分享价值观并养成习惯是一项教育挑战，它需要「以责任伦理和团结原则为核心」的教育，好能「重建关系网，催生出一种关怀他人、友爱且团结的新人性」。

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2025 Mar 11, 10:40
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