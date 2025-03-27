欧达德神父当选为慈幼会新总会长

慈幼会在召开第29届大会之际，3月25日选出鲍思高神父的第11位继任人，他就是欧达德神父。

（梵蒂冈新闻网）慈幼会会士欧达德（Fabio Attard）神父在第29届修会全体大会上于3月25日当选为鲍思高神父第11位继任人。目前，慈幼会有13750多名会士，遍及136个国家。新总会长充分活出圣鲍思高的神恩，他准备好带领慈幼会的使命，致力服务青少年，尤其是最贫困者和最脆弱的群体。凭借在神学、牧灵和学术方面的丰富经验，欧达德神父被召叫引领慈幼会会士走向常新的未来，将他们修会创始人的梦想带入当代世界中。

欧达德神父于1959年3月23日在马耳他戈佐岛出生，在维多利亚长大。他的圣召于1975年至1978年在戈佐岛大修院期间开始成形，随后在马耳他慈幼会学校望会，然后在爱尔兰都柏林做初学。1980年9月8日，他在爱尔兰梅努斯宣发圣愿，成为鲍思高慈幼会会士。他继续求学，在罗马宗座慈幼大学获得神学学位、在罗马亚丰索学院获得伦理硕士学位。他于1987年7月14日晋铎，其铎职深深根植于牧灵关怀和学术研究。

欧达德刚展开慈幼会生活的最初几年，他的传教精神就已显露出来。1988年至1991年，他是首批在突尼斯开拓的慈幼会传教士之一，在一个以非基督徒为主的环境中，为福传和教育服务奠定了基础。回到马耳他后，他担任领导职务，比如，1993年至1996年担任圣巴特利爵慈幼学校校长和慈幼会青年活动中心负责人。

他凭借著专业知识，成为了宗座慈幼大学的教员，并在亚丰索学院担任博士生论文的共同指导老师，为未来神学家的学术培育作出贡献。欧达德神父于2008年在第26届修会大会上当选为总部议会的青年牧民议员，在全球范围发挥领导作用。他于2014年再次当选，任期至2020年，带领慈幼会履行为青年及与青年同在的使命。

除了行政职务外，欧达德神父一直是神学和牧灵之间桥梁的建设者。他为普世教会的贡献于2018年得到认可，教宗方济各任命他为圣座平信徒、家庭和生命部顾问。藉著神父深厚的灵修、超凡的远见、卓越的学术历程，以及数十年的经验，他已完全准备好在21世纪带领和管理慈幼会大家庭。

他的当选为慈幼会而言有如一道新曙光。在其领导下，该修会将继续成长，在教育、福传和社会层面成为一股促进全球转变的力量。欧达德神父将邀请并激励世界各地的慈幼会会士、平信徒合作者以及青年继续圣鲍思高的使命：也就是，成为天主对青年，特别是最有需要者的爱的见证人和传递者。

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