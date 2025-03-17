真福利瓦蒂诺法官的遗骸迁至家乡的圣加辣堂

1990年在意大利西西里岛遭黑手党杀害的法官真福利瓦蒂诺的遗骸，日前从家乡卡尼卡蒂公共墓园的小圣堂迁移至同一市镇的圣加辣堂。

（梵蒂冈新闻网）“年青人，我对你们做了什么？”意大利法官利瓦蒂诺（Rosario Angelo Livatino）在前往阿格里真托法院途中遭黑手党杀害时，如此询问杀害他的人。利瓦蒂尼法官拒绝安保护送，因为他不希望别人为了自己而置于危险之中。利瓦蒂诺法官生前习惯在他的日记中常常写上“在天主的保护下”这几个字。

在西西里岛阿格里真托总主教达米亚诺（Alessandro Damiano）的推动下，并且已得到圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机的批准，真福利瓦蒂诺的遗骸于3月15日从卡尼卡蒂公共墓园迁移至圣加辣堂。年仅38岁的利瓦蒂诺法官在仇恨信仰下于1990年9月21日遭杀害，2021年5月9日在西西里岛的阿格里真托被册封为真福。

至于为何选择圣加辣堂，负责真福利瓦蒂诺遗骸迁移事项的阿格里真托教区主教代表蓬蒂诺（Giuseppe Pontillo）神父向本新闻网说，“选择圣加辣堂而没有选择他受洗和常常参与弥撒的圣堂，是因为圣加辣堂是一座现代化的圣堂，位于郊区，离利瓦蒂诺生前居住的地方不远，能够容纳1千多名信徒”。这个教堂有宽敞的空间，适合于人们来此敬仰真福利瓦蒂诺。

真福利瓦蒂诺的遗骸会安置在圣加辣大堂中的一个小堂内，他的墓由大理石制成，非常简单，其上有两个浮雕，象征福音书和刑法典。墓上也会放置殉道者的象征标记，即棕榈枝。

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