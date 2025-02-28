圣亚纳养老院——希望之地

圣亚纳养老院的成立旨在「回应当时社会的需求，并为病患、弱势群体、长者、孤独者及身心障碍者提供关怀与照顾，使他们能够获得生活的勇气与力量」。负责养老院事务的圣亚纳孝女会修女们特别关注病患的照顾，确保他们在身心上得到安慰，并获得灵性上的支持。

乌莎·玛诺若玛·蒂尔凯（Usha Manorama Tirkey）

大约五年前，阿洛伊西亚在与远在国外的女儿通话时，执意让她回家。从她啜泣的声音中，可以察觉她内心的痛苦与绝望。她担心自己临终前无法见女儿最后一面。

她生病已大约两年，曾接受多位医生的治疗，然而病情却持续恶化。需要指出的是，由于对此疾病的认识有限，无法提供针对性的治疗。家庭经济拮据，无力将她送往医疗条件较好的医院接受治疗。因此，随著病情日益加重，她的绝望感也愈发强烈。

母亲的严重病情让女儿忧心不已。她开始寻求解决办法，并听从他人的建议。当时，担任圣亚纳孝女会总会长的沃恩修女建议她，将母亲送往该修会管理的养老院。如此，她的母亲便被安置在乌尔哈图的养老院。

在养老院的新环境中

在新的养老院里，阿洛伊西亚发现了一个截然不同的环境。在这里，她结识了许多因各种疾病而饱受折磨的人，护士和工作人员日夜随侍在侧，不仅细心照料她们的生活起居，还耐心陪伴，给予温柔的关怀。尤其在这里，阿洛伊西亚感受到了一种充满祈祷的氛围，这样的氛围让人即便身处苦难，仍能重燃希望，找回内心的喜乐。

负责养老院事务的圣亚纳孝女会的修女们，格外关注病患的身心安适，并给予他们灵性的慰藉。

自养老院创立之初便一直在此服务、如今担任养老院负责人的雅琴达·克尔克塔（Jacinta Kerketta DSA）修女，很细心地照顾所有的住客。她不仅关注病患和贫困者的物质需求，还十分注重对她们的灵性关怀。她肯定地说：「该中心的成立是基于当时的需求，专为病患、无助者、老人、无依无靠者和残疾人敞开大门，以便他们能够找到生活的勇气。」

基督信仰的希望

12月4日，雅琴达·克尔克塔修女在接受梵蒂冈新闻网电话采访时表示，该中心为住院患者提供多方面的帮助，包括散步、娱乐活动、心理咨询、护理服务、祈祷等。在这里，人们能够安静地生活。一旦她们的健康状况有所改善，有些人会返回家中，而另一些人则继续留在护理中心。

三年后，住在意大利的阿洛伊西亚的女儿与母亲团聚了，她不停地感谢天主。尽管母亲愈发虚弱，她的脸上却洋溢著满足的神情，面带微笑，没有一句怨言，她表示希望回馈那些无私照顾她的人，向他们表达感激之情。她躺在床上，虽已无力行动，但微弱的双唇仍在祈祷中颤动。这正是基督信仰所结出的希望之果。正是这份希望，引领她在基督内寻获了生命中最珍贵的宝藏。

希望的朝圣之旅

在圣亚纳养老院，阿洛伊西娅并非唯一一位在这里找到希望并安然离世的人。现在，越来越多的人渴望在这片宁静之地度过人生的最后时光。如今，这里已成为众多老年人、身患绝症者及因孤独而倍感失落者的家园。给予他们新的希望，陪伴他们在人生希望的朝圣之旅中前行，这就是养老院的使命。

圣亚纳养老院由兰契的圣亚纳孝女会的修女们于2016年创立，以回应当时社会的需求。自那时起，修女们便通过这个中心，不断为有需要的人提供无私的服务。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html