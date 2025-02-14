艾琳娜·佩特劳斯卡特修女：为乌克兰受苦的教会发声

自俄乌战争开始以来，基辅天主教媒体中心不仅积极报道国内教会的活动，还为遭遇战争悲剧的人们提供精神上的支持。该中心网站主编艾琳娜·佩特劳斯卡特修女，谈到了关于帮助那些失去亲人的母亲和妻子减轻痛苦的举措，以及人们重返教会的情况。

沃伊切赫·罗加钦（Wojciech Rogacin）

艾琳娜·佩特劳斯卡特（Alina Petrauskaite）修女是圣母无原罪圣心小姊妹会（Honoratki）的修女。自2014年起，她便与天主教媒体中心有了联系，过去五年来一直负责管理该中心的官网和社交媒体平台rkc.org.ua。这也是乌克兰罗马天主教会的门户网站。

向信徒提供信息与帮助

在大规模的战争中，乌克兰深受其害近三年，该网站便成了一个接近信徒的极为重要的途径。

艾琳娜修女说，“我们希望传播我们教会主教们的声音，同时宣扬福音，接触并帮助有需要的人”。她补充道：“我们工作的对象是战时的伤员、退伍军人、军人家属、妇女以及所有教区失去丈夫的女性。”

与艾琳娜修女一起为该网站提供信息服务的还有两位合作者。其中一位是来自别尔季切夫的编辑马克西姆，该地是著名圣母朝圣地的所在地。另一位是塔季扬娜，她主要提供来自外喀尔巴阡地区的信息。

该网站无休息日、全天候运作，每日从早到晚都会发布新信息，包括社交媒体在内。通过社交媒体的订阅者每天都会收到当天发布的所有文章。

减轻失去亲人的痛苦

rkc.org.ua 网站为受伤者提供支持。艾琳娜修女表示，“我们会通知关于为前线阵亡士兵的母亲或遗孀举办的见面会。我们还会采访参加见面会的人，分享他们的见证；这些见面会能帮助他们克服在经历失去亲人后的巨大痛苦，因为有一个相互支持的团体。这是帮助受苦人士的方式之一”。

编辑们还收到了来自前线士兵或随军司铎的见证，他们亲身体验了天主的眷顾。许多报道讲述了在极艰难的情况下，有人在前线奇迹般地活下来。艾琳娜修女表示，“我们分享这些见证，是为了加强我们的信仰，并展示天主的作为”。

"在战争中，我更加信靠天主”

和所有乌克兰人一样，艾琳娜修女的生活始终处于危险之中。俄罗斯的炸弹每天在该国多个地区制造死亡与毁灭。

艾琳娜修女承认，战争也改变了她对自己生命的看法。她说：“记得在战争初期，有一次我无法去教堂参与弥撒，正在观看弥撒直播，在举扬圣体的那一刻，我听到了不远处的爆炸声。那一刻，我想到这可能是我最后一次参与弥撒。毕竟，一枚火箭弹随时有可能击中这座房屋。之后，我感受到一切都掌握在天主手中。自此，我不再害怕死亡。显然天主希望我继续留在这个世界上为祂服务。正是那次经历，使我更加信赖天主。”

圣堂敞开大门

天主教媒体中心的活动常常成为其他人进入天主教会的渠道。艾琳娜修女说：“我们会从想要领受圣事的人那里收到消息和短信。例如，有些人在受洗后就再也没有去过教堂，现在他们想回到教会，与天主和好。还有一些人询问在哪里以及如何为领受洗礼做准备。我们便通过堂区和神父与这些人取得联系。”

福传是该网站使命的重要组成部分之一。在2024年，它广泛提供了有关乌克兰教会在圣弥额尔总领天使年发生的相关事件，圣弥额尔是教会的主保，也是基辅和乌克兰的主保。

该网站rkc.org.ua还发布了包括祈祷在内的瞻礼单，提供每日圣人的信息。修女说：“我们还努力为生活在波兰的乌克兰人撰写一些牧灵方面的内容。这一点非常重要，因为根据联合国难民署的数据，目前在波兰大约有一百万来自乌克兰的战争难民。”

艾琳娜修女补充道，她并非经常看到自己工作的成果。修女最后总结道：“我写文章，做访谈，有时会自问，做这些真的有必要吗？但随后很多人就会告诉我，这个网站为他们是何等的重要。我这样做是为天主和祂的国。”

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