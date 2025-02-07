“塔里塔古木”津巴布韦：修女们引领反对人口贩运的斗争

在致力于打击人口贩运的努力中，在津巴布韦的“塔里塔古木”国际网络成员如同希望的灯塔。她们由圣母小修女会带导，为幸存者提供支持，提高未来一代反人口贩运领导者的意识，并赋予他们责任感。

穆法罗·查库因加（Mufaro Chakuinga）修女（圣母小修女会）

在人口贩卖的阴影下，成千上万人失去了生命，“塔里塔古木”国际网络在津巴布韦成为希望的灯塔。圣母小修女会站在这场对抗罪恶斗争的前线。

“塔里塔古木”是一个由奉献生活者组成的打击人口贩运的国际网络（Talitha Kum）。该组织在津巴布韦国家协调员卡尼耶雷（Diana Kanyere）修女的领导下，为幸存者提供安全庇护，支持政策变革，并致力于提高对人口贩运问题的认识。

在全球范围内，超过4000万人沦为现代奴役，每天都有成千上万人受到剥削。在津巴布韦，由于贫困、失业和缺乏机会，人口贩子在这片土地上找到了剥削脆弱者的温床。妇女和儿童首当其冲，许多人被卷入强迫劳动、性交易和其他形式的剥削。

圣母小修女会培养宗教领袖和青年

圣母小修女会在反对人口贩运的斗争中采取了勇敢的行动。通过“塔里塔古木”津巴布韦网络，她们为幸存者提供全面服务，包括心理咨询、医疗援助和技能培训。

卡尼耶雷修女表示，“我们相信每一位幸存者都值得拥有尊严、尊重以及重建生活的机会，我们的目标是为他们提供一个安全而充满支持的环境，让他们能够治愈创伤、学习新技能并茁壮成长。”

动员宗教领袖共同加入反人口贩运的斗争

2023年，国际组织“塔里塔古木”举办了一场面向30名会士修女，以及来自不同教区的10名青年的培训研讨会。这项策略性行动的目的在于利用宗教领袖的影响力，在他们的团体内提高意识并激起改变。

该组织还将重点放在通过其面向青年的倡议，培养未来的反人口贩运领导者。最近，她们举办了青年大使和大学生的培训研讨会，赋予他们知识和技能，使他们能够成为变革的主力军。

呼吁联合行动

在“塔里塔古木”津巴布韦网络继续打击人口贩运的同时，修女也向个人、组织和政府发出行动呼吁。卡尼耶雷修女说：“我们不能单打独斗，我们需要大家的支持，共同创造一个不再容忍人口贩运的世界。”

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