乌干达的修女们“像拼布一样缝合破碎的生命”

在乌干达北部的古卢市，耶稣圣心会的罗斯玛丽·尼伦贝(Rosemary Nyirumbe)修女与其同会姊妹们，携手帮助那些遭遇武装分子摧残的女性“像拼布一样缝合自己破碎的生命”。借助“慈悲的创造力”和缝纫机，她们已经拯救了成千上万名被曾被当地社区遗弃的女性。

多罗塔·阿卜杜勒穆拉-维埃 (Dorota Abdelmoula-Viet)

罗斯玛丽修女开始从她所在的修会谈起她工作的故事。尽管她被称为“乌干达的德肋撒修女”，且在多年前，《时代》杂志也曾将她评为全球最具影响力的百位女性之一，但她自己却强调，自己的力量和勇气是来自于天主、祈祷以及她的同会姊妹们。

像圣家一样逃亡

罗斯玛丽修女指出，直面困难是耶稣圣心会自创始以来其历史的一部分。该修会于1954年在南苏丹成立，但在短短10年后，便成了一个难民团体。这是因为当时国内冲突加剧，修女们做出艰难决定，带著她们日常照顾的人们，主要是妇女和儿童，逃往乌干达。这一戏剧性的迁徙至今仍被比作圣经中圣家逃亡埃及的事迹，也因此激发了许多修道圣召，其中便包括年仅14岁便立志奉献一生给天主的罗斯玛丽修女。

“天主召叫我们去做力所能及的事”

“我曾听说修女们照顾孩子，我认为那是最适合我的地方，因为我喜欢孩子，也曾为我姊姊的孩子当过保姆。”修女简短地解释道。她坚信，天主叫是“让我们去做祂深知我们能够做到的事”。很快地，她的才华便展现了出来：她和同会姐妹们决心照顾那些被反叛分子绑架、遭受性侵、被训练成杀手，后来被自己团体排斥的年轻女性。

“人们害怕她们，因为她们中的许多人手上沾满了挚爱的鲜血。于是，我敞开大门，对她们说：‘来吧，到我们这里来。’”罗斯玛丽修女回忆道，仿佛是在邀请受欢迎的客人。“我还给当地广播电台传递了信息，这很危险，因为反叛分子会听到。然而，这一切都是值得的：因为许多妇女和年轻女孩前来，常常连她们的孩子一起带来。这些孩子往往是强暴后怀上的，缺乏关爱。”

缝纫机的功能不是杀害

这些妇女不仅需要心理援助，也需要医疗照护，她们其中还有几名孕妇。被问到会不会害怕照顾她们时，罗斯玛丽修女毫不迟疑地回答：“我不害怕，我是一名专业助产士。”她虽然不是一名裁缝，但这并未阻止她去“缝合”她照顾的那些生命，并在她们心中播撒希望的种子。

她的理念很简单：把冲锋枪化作缝纫机，让这些曾经沦为奴隶的女性感受到，支离破碎的生命仍可重新拼接，化作美丽而珍贵的整体，就像不同材料的碎片，在她们的指尖变成精美的手提包一样。“哦，看，这个是用可口可乐瓶盖做的。”罗斯玛丽修女说著，边展示著一个精细缝制、她片刻不离的小手包。我对我们庇护的女性说道：“看，这些包多么漂亮！ 妳们把人们丢掉的东西缝成手提包，将它们精心拼接而成。同样妳们也可以如此美好！”

在反叛者的面容看见天主

由于援助女性，修女们从一开始就面临死亡威胁。更何况，罗斯玛丽修女在城里担任助产士时，就接触过许多反叛者。“我最深的恐惧便是，他们认得我，总有一天会杀了我们。”她以亲自撰写的祷文向天主求助：“我不断祈祷：‘天主，若有一天，我与这些反叛者相逢，求祢让我在他们身上看到祢的面容，也让他们在我身上看到祢的面容。’”

这一祈祷得到了回应。一天，一名武装份子出现在修女们的住所，就在她们准备开始做饭前不久，罗斯玛丽修女与他正面相遇。然而，这位怀有杀机的人并没有对她动手，而是开口索要药品和食物。“我把我们所拥有的东西给了他，然后一动也不动地看著他走向街道对面。”她回忆道，仿佛这一幕再次发生在眼前。“突然间，我看到他又折返回来，对我说：‘妳对我这么亲切，我不想伤害妳。’随即，这名男子走进厨房，从我们正要点燃的炉子里取出了他事先藏好的炸药！他和善的举动，救了我们所有人的性命。”

她叫苏珊

当被问及她们至今帮助了多少女性时，罗斯玛丽修女回答：“成千上万。”然而，其中一个人的故事让她格外刻骨铭心。

“她叫苏珊。她和揹在背上的年幼妹妹一起被反叛者绑架。当她们准备渡河时，苏珊请求绑匪帮忙，因为揹著妹妹实在无法过去。可他们却让她做一选择：要么保住自己的命，要么是妹妹的。然后，他们叫她杀死妹妹。她杀了妹妹，把妹妹留下，他们继续前行。”修女强调，她帮助苏珊已经有多年了。“我成了她的朋友，一直陪伴在她身边。我不断地对她说：‘苏珊，原谅妳自己吧，是他们逼妳这么做的。天主已经宽恕了妳。’这个故事将永远铭刻在我心里。”她断言，并强调自己的角色始终是“播种希望”。

“我不谈论天主”

圣妇莫尼加中心并非这位乌干达传教修女唯一的事工。“去年12月，我在南苏丹开启了一个新项目，旨在为生活在街头的国内流离失所儿童提供食物。我们在那里有450名孩子，不仅教他们识字、写字，还为他们提供玩耍的空间。”她明确指出。

当被问及是否向她所保护的孩子们讲述天主时，她答道：“不。”接著，她微笑著反问：“你知道为什么吗？”“因为只要我在，就足以传达给他们，我和他们在一起，是因为我信天主。我用我的临在宣扬祂。为了一周七天日夜陪伴这些孩子，你的心中必须拥有天主。”

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