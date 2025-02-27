罗马禧年展览：圣殓布的人是谁？

罗马宗座宗徒之后大学举办的圣殓布展览将于3月10日下午在佛罗伦萨人的洗者圣若翰大殿揭幕。展览将对公众开放，直到6月份为止。

（梵蒂冈新闻网）禧年与历史上远近驰名的圣殓布不能不在旅途中相遇。为此，位于罗马台伯河畔的佛罗伦萨人洗者圣若翰大殿将设置展览，其主题是人们心中极大的疑惑：「圣殓布的人是谁？」负责策展的罗马宗座宗徒之后大学让人们有机会接近一个忠实呈现原版圣殓布的复制品。

在科学与信仰之间

这展览将是宗座宗徒之后大学在希望的禧年期间的首项活动。揭幕仪式于3月10日傍晚6点举行。该大学的公告指出，这是个「独特的机会来就近默观一个对基督信仰如此重要的象征物，深入认识其历史和意义，同时也能借由专家的贡献来探索它与耶稣基督的关系」。

展览开幕后，将一直持续到今年6月10日为止。届时将举办一场研讨会，主题是「圣殓布：在科学与信仰之间」。多位享誉国际的学者是研讨会的嘉宾，宗座宗徒之后大学校长奥亚尔顺（José Enrique Oyarzún）神父要发表开幕致词，最后由教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机表达问候。

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