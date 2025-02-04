为梵蒂冈电台服务34年的巴兰蒙席安息主怀

梵蒂冈电台非洲法语节目部负责人巴兰神父于2月1日在罗马回归天乡，享年76岁。由于“与非洲相会”这档节目，他的声音为人所知。

（梵蒂冈新闻网）多哥卡拉教区司铎巴兰（Joseph Ballong-Wen-Mewuda）蒙席于2月1日在意大利罗马安息主怀，享年76岁。身为司铎的他，在其一生中，多年来为教会和梵蒂冈电台服务。34年来，他通过媒体向世界报导了有关教宗、梵蒂冈、普世和非洲教会、社会及许多其他方面的消息。

1986年至2013年，巴兰神父是梵蒂冈电台非洲法语节目部负责人，“与非洲相会”这档每日节目以他的声音开场。对很多听众来说，“这节目是可靠信息的重要来源之一”。在2021年，庆祝梵蒂冈电台每天向非洲广播60周年之际，巴兰神父表示，在现今广泛的媒体领域中，传播可靠、真实和可证实的消息，是梵蒂冈电台特别之处。

梵蒂冈电台向非洲广播始于1950年，但直到1961年，多个国家才开始按时听到来自教宗、普世教会和地方教会的消息，以及其他社会-政治来源的消息。梵蒂冈电台原先每日固定向非洲进行英语、法语、葡萄牙语、阿拉伯语和斯瓦希里语广播，多年后添加了阿姆哈拉语和非洲其他语言。

向非洲和马达加斯加的法语广播可追溯到梵二大公会后的时期，非洲主教们要求希望为非洲开设一个特别节目，就如巴兰蒙席多次解释的那样。他在2021年说，当时节目进行了改组，目的是“给予这些广播一个非洲面孔”，因此这个非洲法语节目被命名为“与非洲相会”。

耶稣会士博乔科（Jean-Pierre Bodjoko）神父接替巴兰蒙席职务，2013年至2021年担任梵蒂冈电台“非洲法语”节目部负责人。博乔科神父说，巴兰蒙席这位在梵蒂冈媒体机构内的“非洲先驱”的工作，“将铭刻在我们的记忆中”。“他将非洲7种语言融入到梵蒂冈电台节目中，这位严谨的人在梵蒂冈电台留下了非常重要的标记。我得以继续他的工作，持续不断地为来自非洲地方教会的消息提供充分的空间”。

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