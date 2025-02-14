2月14日 常年期第五周星期五 圣济利禄隐修士及圣默多狄主教（纪念）

创世纪 3:1-8 圣咏 32[31]:1-2,5,6,7 马尔谷福音 7:31-37

五官可说是我们人类在时空当中，经验这个世界的主要工具。倘若丧失了视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉，我们似乎不可能经验任何外在的事情。然而，除了这些外在经验，我们的心灵中，往往会经验到一些内在的声音。这些内在经验明显有别于外在经验，但两者之间又似乎有著千丝万缕的关系。就如我们在祈祷中与主相遇的内在经验，不也是跟我们日常生活中的外在经验有著密切的关系吗？

耶稣开启了一个又聋又哑的人的耳朵及口舌，使这个恢复了听觉及说话能力的人，能够重拾人原本能够经验外在世界的能力。这本身已是个很大的祝福，特别是在他复听后听到的第一句话，就是耶稣的说话。更大的祝福是这人之后可以藉著从耶稣那里获得的听觉，留意不同的外在经验，从而增强他心灵的听觉，使来自天主的内在声音变得更响亮。

天主，求祢赐恩宠给我们，好让我们善用我们的五官去留意我们的外在经验，并藉著深切的反省，能在心灵中辨别出祢的声音，使我们更能明了并承行祢的旨意。

内容来源取自《和平月刊》

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