2月13日 常年期第五周星期四

创世纪 2:18-25 圣咏 128[127]:1-2,3,4-5 马尔谷福音 7:24-30

今天的读经一会被误解为男女有高低之分。其实这段圣经含有很丰富的启示内容，它的上下文可以帮助读者更明白作者的含意。前面的经文是天主创造的工程，让人可以发展和管理大地。接著就是今天的读经一，它更深入地描述人的发展。它一开始就写「人单独不好」，所以这样才有了女人的出现。虽然我们从这圣经章节中，也看到对女人的其他表述，譬如是「助手」。不过，这都只是为给男人和女人的关系作补充。到最后，作者的结论是「二人成为一体」。

福音则描述了其他的关系：母亲和女儿、选民与外邦人。福音论及一个母亲为女儿请求耶稣，间接地表达了母女的情深。之后才提到她和犹太人之间的关系，指出她是个外邦人。福音先带出母女关系，是要表达母女情深更重要。但由于她是外邦人，令她找不到拯救她女儿的人。耶稣起初也以外邦人的关系来回应她，但母亲却一直为女儿恳求耶稣帮助。最后，她的信德就从这关系中产生出来了。

耶稣，请祢进入并深化我们人与人之间的关系。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html