2月12日 常年期第五周星期三

创世纪 2:4-9,15-17 圣咏 104[103]:1-2,27-28,29-30 马尔谷福音 7:14-23

人都有一个致命的缺点：面子。俗话有谓：死要面子活受罪。人为了面子，可以做出许多自己不愿意做的事，比如撒谎；这都是由我们内心某种缺陷或邪恶使然。面子具体表现在所思与所言不一致，正所谓「虚伪」就是这样。

耶稣教导祂的听众，要清除虚伪，必须先从内在的洁净开始，因为外在的不洁是清晰可见的，只有内在的缺陷与虚伪才是隐藏的，是不易被发现的，是可以伪装的，并且像酵母一样，具有滋生蔓延的作用。只有从内在开始，端正内在的思想，洁净内在的动机，才能让我们在天主前不断成长与进步。

「诚于内，形于外」，就是这个道理，也正是基督徒所必须具备的，即言行一致，内外一致。这是基督徒应该具有的美德。

主，求祢帮助我们在每天的日常生活中，按照祢所教导的去做地盐世光，清除内心的虚伪与阻扰我们走向祢的障碍，以彰显天父的荣耀。

内容来源取自《和平月刊》

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