2月10日 常年期第五周星期一 圣思嘉 贞女（纪念）

创世纪 1:1-19 圣咏 104[103]:1-2,5-6,10,12,24,35 马尔谷福音 6:53-56

触摸耶稣，不仅仅只是耶稣时代人们的渴望，也是我们这个时代人们的渴望。人们总希望藉著触摸与祂相连，从祂获得自己的所需。对于人们的这个渴求，耶稣并没有拒绝，且给予满足。耶稣仁爱的奥妙就在于此，凡与祂相遇，并渴慕祂的人，总是会有令人感到惊奇的收获，如很多人在生活中所经验到的一样。

无论你是在祈祷中，还是在服务中，当你对耶稣怀有渴慕和信赖之时，祂一定会把你意想不到的恩宠赐给你。耶稣对人的这种怜悯和爱，给予人莫大的鼓励和希望。人们藉著与祂的相遇、触摸，给自己带来转化。就如今天福音中所说的：「凡耶稣所到的地方，或村庄，或城市，或乡间，人都把患病的人放在街道上，求耶稣容许他们，至少摸摸他的衣边；凡摸到他的，就都痊愈了。」

我们每天在祈祷中，在人群中，都有机会去触碰耶稣。愿我们在生活中怀著信赖之心，不断地交托自己，与耶稣相遇。

主，请让我们触摸到祢，让祢美化我们的生命。

内容来源取自《和平月刊》

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