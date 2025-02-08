2月8日 常年期第四周星期六

希伯来书 13:15-17,20-21 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 马尔谷福音 6:30-34

圣方济各沙雷氏教导：我们需要懂得放松心情，也需要懂得保养身体，让身体有适当的休息。卡西安（Cassian）也曾这样记述：一名猎人发现圣史若望优哉游哉，轻轻松松地抚摸著一只躺在他手腕上的鹧鸪的羽毛。猎人于是问：为甚么像你这样一位大师，竟有时间做这般毫不重要的事情？圣史反问：为何你不总是将你的弓张开？猎人答：因为要确保在真正需要发箭时，弦不会失去弹性！圣史说：正是这样。所以不要见怪我时而松弛一下，让身心再造，俾在再作默观时，更舒畅旺盛。

福音中，我们见到耶稣带门徒离开群众，让他们有机会进食、休息，重塑身心。一周劳碌，我们需要豁出去，在第七天休息。一天劳碌，我们需要分配好时间，去祈祷、进食，让自己休养生息。切勿让我们的弦，被我们的生活压力、紧张焦虑，偷走它的弹性！

主，求祢赐给我们恩宠，使我们无论是在葡萄园里工作，或是在休息，总是对祢感恩赞颂，总不会阻碍我们追寻祢的圣意。

内容来源取自《和平月刊》

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